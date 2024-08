“Yo volví a la televisión gracias a ti”: José Miguel Viñuela reveló el noble gesto de Luis Jara que marcó una diferencia en su carrera

Los animadores José Miguel Viñuela y Luis Jara han sido grandes amigos desde el tiempo en que ambos trabajaban en Mega. Ahora ellos comparten a TV+ como casa televisiva, y el expresentador de “Mekano” estuvo de invitado al programa del cantante, “Al Piano con Lucho”.

Ahí es cuando él dio una honesta confesión sobre su carrera, el cual había dicho anteriormente, pero nunca a Luis frente a frente. “Yo volví a la televisión gracias a ti... Cuando tú te operaste porque tenías el quiste o el tumor en las cuerdas vocales y te preguntaron, te dieron una lista de animadores...”, recordó el animador de “Tal Cual”.

“En nuestro medio, que es un medio, perdón que lo diga con estas palabras, pero nuestro medio es muy maricón, donde ningún animador es capaz de recomendar a otro que le haga sombra. Y cuando te ofrecieron una terna de animadores, tú dijiste: ‘El mejor para el Mucho Gusto es Viñuela’”, continuó.

El agradecimiento de Viñuela

Este gesto de parte de Lucho Jara fue sumamente significativo para el actual rostro de TV+, quien se siente en deuda con el animador del espacio. “Eso para mí fue un antes y un después. Te lo voy a agradecer toda mi vida, porque tú me diste la posibilidad”, comentó.

“Era dedo para arriba o dedo para abajo. Si tú hubieses dicho ‘no, era otro’, yo no volvía a la tele y no estaríamos conversando en esta mesa (...) Eso habla de tu generosidad”, añadió, lo que terminó en un abrazo.

De igual forma, el exanimador Mega recordó su polémico episodio del corte de pelo que lo convirtió en una paria de la televisión tras la ola de críticas que recibió en un período en Chile muy delicado en ámbitos políticos y sociales. Esto en el marco de una Teletón que ocurrió después del hecho.

“Me había pasado lo que todo el mundo vio y me acuerdo de que fue muy triste porque me tocó estar muy poco en la Teletón. Y siempre voy a agradecer también que en una reunión dijiste ‘por qué José Miguel Viñuela no está aquí’. Eso también lo agradezco”, cerró José Migue Viñuela.