“Ahí tienen lo que querían”: Luis Mateucci se ofuscó y encaró a Rai antes de entregarle la capitanía en “¿Ganar o servir?”

Un tenso momento vivió el argentino Luis Mateucci en el episodio de anoche del reality “¿Ganar o servir?” luego que sus compañeros del equipo “Resistencia” aprovecharan la instancia del “Cara a cara” para anunciarle que no lo querían más como capitán de su team.

PUBLICIDAD

Tal como se había adelantado en episodios anteriores, el plan ideado por Pamela Díaz y Pangal para reemplazar a Mateucci por Raimundo Cerda se concretó en medio del proceso de nominaciones, donde la Fiera fue la voz cantante al indicarle al argentino frente a Sergio Lagos y Karla Constant de la radical decisión.

El adiós a la capitanía de Luis Mateucci

“Llegó el momento en que deberías dejar la capitanía. Tenemos la suerte de ser muchos más contra ti y no necesitamos un capitán como tú. Con mis compañeros queremos que Rai sea el nuevo capitán, estamos de acuerdo Faloon, Botota y yo”, señaló Díaz.

Te la voy a dejar, para que vean lo que van a perder. Ahí tienen lo que querían — Luis Mateucci

Como era de esperar, el argentino no se quedó callado, y en su estilo le recalcó a la Fiera que pese a su marginación seguía siendo el líder del equipo. “Seguilo planeando si quieres. ¡Te duela o no yo soy el capitán de Resistencia!”, dijo.

Ya terminada la asamblea, fue la propia Pamela quien invitó a Mateucci a reunirse para votar al nuevo capitán, que finalmente fue el exGran Hermano.

Los primeros en pedir que Rai sea el nuevo capitán fueron Pamela y Faloon, aunque esta última tuvo reparos. “Creo que te falta decisión, personalidad”, le dijo la ex “Yingo”. Botota, en tanto, le comentó a Raimundo que está dispuesto a apoyarlo, pero que para eso tiene que esforzarse.

“Te tienes que levantar temprano y que las cosas nazcan de ti. Y ahí te juro que te voy a apoyar. Porque ser capitán es tomar decisiones complicadas. Esto de la capitanía lleva semanas, y a Luis le voy a decir que es momento de dar un paso al costado”, indicó Botota.

PUBLICIDAD

Dani, por su parte, se mostró molesta. “Con lo que Botota habló dejas claro que no das el ejemplo para ser capitán. Porque Pangal te manipula, estas dos personas que eran mis amigos y me clavaron un puñal y se ríen de nosotros. No tienes cojones para enfrentarlos”, le dijo, y se quejó de que Pangal y Austin estaban escuchando la reunión a la distancia.

Finalmente, Luis tomó una decisión. “Te la voy a dejar, para que vean lo que van a perder. Ahí tienen lo que querían, se van a ir todos con el Coca para afuera. Voy a ir a duelo con todos, ya van a ver”, teorizó, y se retiró indignado.