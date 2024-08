“Me parece una gran falta de respeto”: el airado reclamo de “Chama” Méndez que le valió una dura sanción en “Gran Hermano”

Una inusual sanción recibió anoche en “Gran Hermano” la venezolana Alexandra “Chama” Méndez, quien luego de protagonizar una airada reacción tras ser despertada en el encierro fue enviada a la placa de eliminación del reality de Chilevisión.

PUBLICIDAD

Todo comenzó en la jornada previa a las nominaciones, cuando en la casa-encierro se activó la sonora alarma del programa para despertar a los participantes a eso de las 11:00 horas.

El castigo a Alexandra Méndez

Fue en ese momento que la venezolana reaccionó con inusitada molestia a “Big”, la voz detrás del contacto con los participantes, a quien le reclamó por el que, a su juicio, fue una “gran falta de respeto” por no considerar su actual estado de salud.

“Me parece una gran falta de respeto, enorme, que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano. Todas las mier***, las pu*** plantas que tienes, duermen hasta quién sabe qué hora”, reclamó con dureza la caribeña, indignada por haber sido despertada.

Pese al intento de “Big” de explicarle que la alarma había sido puesta porque “la mitad de la casa estaba durmiendo” a pesar de haberlos despertado con una música suave una hora antes, Chama no desistió en sus reclamos.

“Si quieres revisa las pu*** cámaras. ¿Y me pongas esa alarma a mí, solita? Y yo estoy enferma, me siento un poquito mal, quiero dormir un poquito más (…) todos estos días (mis compañeros) han dormido más, entonces (a mí) me pones esa alarma”, se quejó la venezolana, quien en su indignado reclamo incluso lanzó duros dardos hacia Antonia Casanova, quien a su parecer sólo se la pasa durmiendo en el encierro.

“Yo veo gente durmiendo hasta la pu*** tarde, siempre. Y yo no soy una de esas y tú mismo lo sabes (…) aquí toda esta gente de mier*** duerme. Primeramente la Antonia, esa duerme como una hija de p***”, cerró.

PUBLICIDAD

Me parece una gran falta de respeto, enorme, que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano — Alexandra Méndez

Como era de suponer, dichos reclamos fueron los que llevaron a la producción del programa a definir su inmediata nominación a placa, sin posibilidad de ser salvada por el líder de la semana, ni participar en la prueba de salvación.

“Voy a permitir todo tipo de enojos y reclamos, siempre los voy a escuchar, pero no voy a aceptar gritos ni insultos. Mi decisión es mandarte a placa. A partir de este momento, estás nominada”, le indicaron a la venezolana, quien de este modo quedó entre los nominados a eliminación junto a Camila Power, Felipe Thompson, Antonia Casanova, Camila Andrade y Patricio Esteffan.