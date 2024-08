¿Ryan Reynolds tuvo un romance con Blake Lively mientras estaba con Scarlett Johansson?

Ryan Reynolds y Blake Lively son actualmente una de las parejas más populares de Hollywood. Aunque ambos están ocupados promocionando sus propios éxitos cinematográficos, Lively se ha visto inmersa en una controversia con su compañero de reparto en ‘Romper el círculo’, Justin Baldoni. Esta disputa también ha resucitado viejas polémicas del historial de la actriz.

La estrella de Deadpool y la celebridad de Gossip Girl se encontraron en 2010, mientras filmaban la película Green Lantern, aunque finalmente se casaron solo dos años después. ¿La razón? En aquel momento, Reynolds todavía estaba casado con Scarlett Johansson.

¿Qué dicen los rumores sobre Ryan Reynolds siéndole infiel a Scarlett Johansson con Blake Lively?

La unión de Ryan Reynolds y Scarlett Johansson fue efímera, pero el modo en que terminó dio pie a múltiples conjeturas. Luego de su separación, Reynolds dejó atónito al mundo al declarar su noviazgo y sucesivo casamiento con Blake Lively en un breve intervalo, avivando suspicacias de que hubo infidelidad.

Después de aparecer juntos en la película de superhéroes, cuando Reynolds todavía estaba en matrimonio con Johansson, la conexión entre Blake y Ryan era evidente, aunque no se mostraron señales públicas de un vínculo amoroso. No obstante, en diciembre de 2010, Reynolds y Johansson dieron a conocer su decisión de separarse, la cual se materializó de manera oficial en julio de 2011.

Poco después, surgen reportes en octubre de 2011 que indicaban que Reynolds y Lively habían iniciado una relación, y esta rapidez suscitó muchas dudas entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un presunto acto de infidelidad.

A pesar de los chismes, no hay evidencia concreta que sugiera que Ryan Reynolds fue infiel a Scarlett Johansson con Blake Lively. La simultaneidad de los eventos fue lo que provocó suposiciones, sin embargo, no hay ningún informante creíble que haya validado la existencia de alguna infidelidad, a pesar de que diversos murmullos sugieren que la pareja - que lleva doce años unida - habría hecho esfuerzos para que estas narrativas no se hicieran públicas.

Reynolds y Lively han disfrutado de una relación estable y han construido una familia con cuatro hijos, lo que los ha posicionado como un ejemplo para muchas parejas en todo el mundo. Además, son populares en las redes sociales por el tono humorístico con el que suelen manejar su relación amorosa.