Se pelearon por el honor de Fran Maira: Oriana Marzoli y Austin Palao protagonizaron tensa pelea en el “Cara a cara”

La cantante urbana, Fran Maira, se ha convertido en una de las protagonistas de los últimos capítulos del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, esto después de la gran pelea entre su mejor amiga dentro del encierro, Oriana Marzoli, y su novio, Austin Palao, que la dejó entre la espada y la pared.

Este jueves se vivió un nuevo “Cara a cara” en la casona peruana, y antes de ésta Fran le solicitó a su amiga que no hablara de su relación en la nominación ya que no quería más problemas. Al momento de ejercer su voto, Oriana le entregó una mención en especial al peruano.

“Iba a votar por Austin porque era la única persona con la que había discutido, pero en mi línea de coherencia también existe la lealtad hacia mi amiga Fran. Entonces, como sé que Fran tiene una relación con esta persona, y él está dolido porque no lo defienden, en esta ocasión no lo voy a nominar”, dijo mientras la joven aludida miraba incómoda este intercambio.

Ganar o servir Gentileza: Canal 13

La tensa discusión en el nombre de Fran Maria

El voto de Oriana fue finalmente hacia Blue Mary, de su mismo equipo, en pos de Facundo González y Daniela Colett que ya estaban nominados. Sin embargo, la locutora le contestó duramente, quien la criticó por su actitud con Maira.

“Creo que lo que hiciste con Fran en la mesa fue una falta de lealtad con ella y se me cae el personaje de buena amiga que has querido pintar (...) Sobre todo cuando expones cosas que te cuentan en la intimidad”, le expresó Blue Mary. La joven pidió que no hablaran por ella, mientras que Oriana le solicitaba que le revelara qué era lo que dijo.

Esta discusión continuó cuando Austin Palao emitió su voto, y él se dirigió a las cámaras para decir que cuando un amigo que revela cosas íntimas sobre sus intimidades está faltando el respeto.

Oriana respondió a estos dichos y señaló que “él habla de gente que apaga a la otra persona cuando yo siento que él apaga bastante a Fran. La tiene sin luz, era otra chica cuando llegó y desde que está con él, la tiene completamente cohibida”. La joven en cuestión miraba este intercambio evidentemente incómoda.

Por su parte, Pamela Díaz lanzaba comentarios como “esa es una buena amiga Fran, te felicito”; “Ya no ven a ser más amigas parece”; “La Fran no se va a juntar más con ella, te lo juro. En unos tres días más”; “La están haciendo sentir como el p***. Yo me muero teniendo una amiga así”.