¿Se reencontraron después del reality?: Guarén rompió el silencio sobre su actual relación con Fran Maira

La influencer Valentina Torres, mejor conocida como “Guarén”, entró al reality show de Canal 13, “Ganar o servir”, con un claro hilo dramático: su reencuentro con su exmejor amiga, Fran Maira, quien ya se encontraba encerrada hace meses en la casona peruana.

Ellas se volvieron a ver las caras después de meses, tiempo en el cual la exparticipante de “Gran Hermano” dejó claro que existió un distanciamiento entre ellas, el cual la dejó muy dolida.

Una vez que se reunieron dentro del encierro, las exmejores amigas tuvieron una extensa conversación en donde limaron asperezas, pero con la promesa de que tendrán otra conversación sin cámaras para que pudieran expresar libremente su sentir sin la presión de que todo Chile está atento.

“Antes de que ella entrara al reality nosotras hablamos”

Torres participó del programa de Youtube que reacciona al reality show, y rompió el silencio sobre este reencuentro que se vio hace un par de semanas por la señal de Canal 13. “Me iba a encontrar con la Fran y eso me tenía nerviosa”, partió diciendo sobre su ingreso a “GoS”.

“Nosotras hablábamos, una cosa era no vernos en persona y otra cosa es sí habernos comunicado. Antes de que ella entrara al reality nosotras hablamos. Cuando estábamos en el hotel nos mandamos un testamento. Fue una conversación como de que te vaya bien. De hecho cuando salí del reality, vi a ella comentando que no habíamos hablado hace 7 meses y yo quedé como...”, continuó.

“Mi entrada fue muy nerviosa porque le vi la cara de lejos y es una persona que conozco hace 9 años, y pensé ‘esto no viene bien’. Yo abrazándola como ‘amiga,’ y ella como ‘aléjate’, pero después se me pasó”, añadió.

“Creo que hubo problemas de comunicación”

Guarén recalcó que no iba a comentar lo que realmente pasó entre ellas y no lo iba a exponer públicamente. “Hubo mala comunicación, pero la relación real siempre estuvo. Sí hubieron conversaciones entre medio, sí nos vemos, no es como que haya salido del reality y nunca más nos vimos. No nos pudimos ver por ciertos atados que tuvimos. Creo que hubo problemas de comunicación, esa fue la gran razón, acá no había que pedir perdón ni nada”, confesó Torres.

La joven dijo que fue raro ver la edición de una conversación que duró alrededor de una hora y media a minutos. De igual forma, ella señaló que se hablaron en códigos para poder ahondar otros temas, pero sin mencionarlos explícitamente.

“Me quedo tranquila con que hablamos ciertas cosas, las cosas que realmente pasaron se hablarán afuera, pero buena onda”, comentó haciendo hincapié que hay muchos momentos que no se mostraron tampoco en la edición del prime.

Finalmente, la pregunta de rigor si es que se han vuelto a encontrar una vez finalizada las grabaciones del reality, y Guarén contestó que no. “Hemos conversado por WhatsApp, igual como estábamos antes, pero no he tenido la oportunidad de verla en persona. Prácticamente no hemos tenido nuestra conversación real todavía”, cerró.