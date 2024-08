“Un mundo de fantasía”: Neme reaccionó furia a publicación de Cathy Barriga en redes sociales previo a revisión de medidas cautelares

Minutos antes de que se iniciara la audiencia de revisión de medidas cautelares, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, volvió a usar su cuenta en Instagram, esta vez para publicar una serie de historias donde partió subiendo una imagen del arcángel Miguel, pidiendo a sus seguidores que compartieran la imagen para enviarle “energía”, algo que irritó totalmente al periodista y conductor del matinal “Mucho Gusto” de Mega, José Antonio Neme.

La exalcaldesa está imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público y durante la jornada de este jueves 22 de agosto podría quedar en libertad o en arresto domiciliario nocturno, de acuerdo a lo solicitado por su defensa, mientras que la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que son querellantes, han solicitado que se mantenga la medida cautelar, a la espera de la reformalización que se realizará el próximo 13 de septiembre.

En ese contexto, Neme reaccionó furia, luego de que Barriga hiciera nuevamente uso de sus redes sociales, -a su juicio victimizándose- pese a que está en una compleja situación judicial.

Instagram de Cathy Barriga

El airado reclamo de Neme

“Ella sigue muy activa en redes sociales. Si ella está en una lógica bíblica, ese será su relato mental, pero no es real”, comenzó criticando Neme sobre la publicación de Cathy Barriga en Instagram.

Luego, añadió que “ella no es perseguida, ella no está en la Inquisición ni está en la Edad Media. Aquí hay una chorrera de millones que faltan o que fueron gastados en cosas que no eran prioridad. Hoy, Maipú está con serios problemas... si nosotros nos quedamos en el mundo paralelo de la señora Cathy Barriga, la verdad es que vamos a terminar en un mundo de fantasía”.

“Ella, al menos por lo que uno ve, está en una lógica bíblica. Esa lógica no puede ser la lógica del Ministerio Público, no podemos caer en eso (...) La forma en que ella enfrenta a la opinión pública, me parece absolutamente cuestionable. Probablemente ella me está viendo y no tengo ningún problema en decírselo en su cara”, cerró diciendo muy enojado el periodista de Mega.