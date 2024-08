Actor Willy Semler y denuncia de abuso sexual contra Cristián Campos: “no lo creo capaz de hacer lo que se le acusa”

Fue en el programa Todo va a estar bien, de Vía X que el actor Willy Semler se refirió a las acusación de abuso sexual que pesa sobre Cristián Campos por parte de Raffaella di Girolamo, hija de su ex esposa, Claudia Di Girolamo y que se ventiló públicamente hace algunas semanas.

Al respecto, Semler señaló que “no hemos hablado, pero somos muy amigos. Cristián está muy encapsulado, muy concentrado en lo suyo. Le he mandado mensajes por WhatsApp, pero la verdad es que no quiero presionar porque por algo está así”.

El actor señaló que es complejo enfrentar este tipo de acusaciones, recordando que él también fue acusado de violencia sexual y psicológica, denuncia que posteriormente fue desmentida.

“Es complejo, en particular en mi caso que pase por algo similar hace poco tiempo, por lo que es más complejo aún. Lo peor es que el tema reflota y se mantiene en la opinión pública, por lo que es mejor decir pasado pisado y partir de nuevo”, sostuvo Semler.

Sin embargo, el actor apoyó a Campos y añadió que “en esto tiendo más hacia Cristián porque es mi amigo. Lo conozco muy bien y no lo creo capaz de hacer lo que se le acusa”, agregando que “es la justicia la que se tiene que pronunciar al respecto (…) El problema es que eso está en la justicia antigua, y puede ser muy largo. Mi caso fue desestimado muy rápidamente”.

Acusación de abuso sexual

De acuerdo al testimonio que proporcionó Raffaella di Girolamo ante la justicia, los abusos habrían comenzado cuando ella”tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”.

Además, relata que si bien no recuerda “bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, señaló.

Mediante un comunicado, en tanto, Cristián Campos negó las acusaciones, señalando que lamentaba “que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada”.

Asimismo, aseguró contar “con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante”, añadiendo que “no será por la prensa donde las presentemos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo”.