Alfredo Castro se lanzó en contra de la derecha por la reforma a las pensiones: “Lleva 40 años obstaculizando toda reforma. No tienen ética”

Uno de los actores más importantes del país, Alfredo Castro, nunca ha callado sus opiniones y no dudó en decirlas en su entrevista para el programa “El Chile Que Viene” de Súbela, animado por Ignacio Franzani. Él reveló sobre la pena que le dio visitar las dependencias de TVN cuando filmó la película de Pablo Larraín, “El Conde”, el año pasado.

PUBLICIDAD

“Entré al canal y casi me puse a llorar porque me dio una pena tremenda ya que no hay nadie”, comentó, “Ese canal cuando trabajé ahí era bullente de personas, proyectos, cámaras, y ahora no hay nadie. Entonces, a uno le da mucha pena, porque era un canal que apuntaba a la televisión pública en Chile”, añadió.

“Nuestro sector está súper golpeado, yo estoy súper dolido y preocupado porque yo tengo trabajo, pero veo a mi alrededor a compañeros, compañeras, colegas que están en situación dramática. Vendiendo los autos, arrendando las casas, vendiendo paltas, quesos, huevos, sin trabajo”, continuó el actor.

Alfredo Castro Captura: El Chile Que Viene de Súbela

Su potente reflexión sobre las pensiones

Al ser consultado por el periodista sobre su percepción de las políticas culturales del Gobierno del Presidente Boric, Castro respondió que le encanta. “Lo que pasa es que el tiempo de la ciudadanía es otro, las urgencias de un jubilado... Yo tengo una pensión de $152 mil pesos mensuales después de imponer por 30 años, lo que yo podía, cuando podía. Impuse más de 30 años y mi pensión son $152 mil pesos. Y me cobran por darme la pensión, además”, contestó.

Él señaló que fue a retirar su dinero de su pensión ya que citó la consigna de que ese dinero era de él, le respondieron que efectivamente ese monto no le pertenecía. “Me dijeron ‘no es suya’, textual, de verdad. Me dijo: ‘Usted contrató una AFP para que le administre los fondos y esta plata no es suya, es de la AFP y la AFP se la va a administrar’”, contó.

Por lo mismo, él criticó a la derecha del país. “Entonces, todos los eslóganes de la derecha de que ‘con mi plata no’ y toda esa estupidez, que son puro eslogan. Me gustaría que la derecha tuviera argumentos ideológicos, políticos, reales, para no aceptar la ley de pensiones, de AFP, de salud”, lanzó.

Franzani le preguntó si es que tiene alguna esperanza de que se cambie la reforma de pensiones, Alfredo Castro rápidamente contestó que “¿Con la derecha? No, ninguna. Lleva 40 años obstaculizando toda reforma y no tienen política. No tienen ética, no tienen un proyecto político”.

Él señaló que la idea de que los fondos son de las personas es una mentira. “Esto es una explotación, te lo puede explicar cualquier economista. Esto es un robo que inventó la dictadura para robarle plata a los chilenos. Ahí tienes a gente en situaciones en condiciones muy deplorables”, cerró.