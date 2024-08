“Debería haberle hecho caso”: La sugerencia de Jane Fonda a JLo respecto a su matrimonio con Ben Affleck

El 20 de agosto, Jennifer López presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck en el tribunal de Los Ángeles, California. Varios medios de comunicación, incluyendo Daily Mail y Page Six, reportaron que la cantante fue vista visiblemente abatida, vistiendo ropa moderna y con el pelo peinado en una cola de caballo alta.

De acuerdo con informaciones provenientes de personas cercanas a la situación, la estrella se siente abatida y avergonzada porque su vínculo con Ben no logró consolidarse de nuevo, dado que creía que en esta ocasión se mantendría en el tiempo de manera definitiva.

A pesar de ello, el enlace matrimonial llegó a su fin solo dos años después, un hecho que no sorprendió a una cercana amiga de JLo y reconocida actriz, Jane Fonda, ya que ella se lo había predicho.

“Ella siempre lo supo”, así fue como Jane Fonda le advirtió a JLo

Un video ha vuelto a emerger tras la solicitud de divorcio de Jennifer López. En este clip del aclamado documental de la celebridad, La mayor historia de amor jamás contada, Jane Fonda emitía advertencias acerca de su matrimonio.

En un segmento del documental de la celebridad, que se puede ver en Prime Video, se muestra que la actriz, que trabajó con JLo en el film "La madre del novio", le alerta sobre su relación y cuán vulnerable es.

"Antes que nada, deseo decirte que, de alguna manera, siento una gran conexión contigo y con Ben y con toda sinceridad deseo que esto salga bien. Pero algo me inquieta... Da la impresión de que estás tratando de probar algo, en lugar de simplemente disfrutarlo. En todas las imágenes, se te ve besándolo, abrazándolo…", fue lo que Fonda declaró de manera contundente.

En respuesta a esto, Jennifer le aseguró "así es como vivimos la vida" . La reconocida actriz sigue expresando su inquietud por la manera en que JLo y Ben se presentan ante los paparazzi y el público, mostrándose además preocupada por el rumbo de los eventos en los premios Grammy, en los que el actor parecía bastante serio e incluso se rumoreó que ella le reprendió.

"Todo lo que sucedió me inquietó, parecía tan desdichado...". Cuando las personas te observan y contemplan tu vida, no lo sé, es complicado. ¿Cómo puedes tener algún motivo de reclamo?”, expresó la actriz.

En respuesta, la cantante afirmó que Fonda es extremadamente cuidadosa con ella y no desea que sufra. “Vas a dejarte vulnerable para que te critiquen de nuevo. Es apasionante pero también aterrador... Tienes razón, me estoy dejando vulnerable. Pero no conozco otra manera de hacerlo”, expresó JLo.

Finalmente, Fonda expresó su total respaldo y deseaba que todo fuera favorable, sin embargo, no sucedió de esa manera. Ella anticipó y entendió esto desde el inicio.

“Un invidente habría notado que esto no podía salir bien”, “JLo debió prestar atención, pero estaba cegada”, “Ella siempre lo había sabido, es una lástima que JLo no le prestó atención”, “Su documental no mejora con el tiempo. Habría sido mejor mantener todo en privacidad”, “Me asombra que ella permitiera que esto llegara al documental, dejándose en evidencia”, “Jane estuvo correcta todo el tiempo”, “Jennifer debería haber hecho caso”, “Jane estaba impartiendo sabiduría desde un lugar de amor y Jen solo se puso a la defensiva... 😢”, y “¡Eso sí es ser un verdadero amigo!”, fueron varias de las respuestas que se dieron en las redes sociales.