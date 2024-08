“¿Eso parezco? ¿Te doy miedo?”: Blue Mary se defendió tras recibir fuerte insulto de Oriana Marzoli durante feroz pelea

Tras un periodo de tregua, volvió la tormenta. Oriana Marzoli y Blue Mary protagonizaron una feroz pelea en el último capítulo de “Ganar o servir”, tras una mala onda acumulada desde el previo “Cara a cara” en donde la locutora radial criticó la actitud de la venezolana cuando expuso conversaciones íntimas que mantuvo con Fran Maira durante una pelea con Austin Palao.

Oriana se quejó junto a sus amigos de que Blue Mary le contó a Pangal sobre la petición de Fran de que la española no hable en público de sus intimidades con Austin. La chilena que estaba maquillándose en el lugar escuchó, y no se quedó callada, quien les dijo que fueran a hablarlo con Andrade a la cara.

Ahí es cuando Marzoli comenzó a levantar la voz y la mandó a que lo fuera a buscar. “¡O aportas o apartas! ¡Si vas a hablar, ejecuta! ¡Por eso te vas a tu p*** casa! “, le empezó a gritar la española. “¿Tú crees que eso me afecta? ¡Ridícula! Realmente eres patética, payasita”, respondió Blue.

“Lo único para lo que sirves es para hacer show, gritar, generar conflicto”, agregó antes de decirle a Luis Mateucci que no se metiera en la discusión, y que era un títere. Al enterarse del conflicto, Pamela Díaz fue a buscar a la locutora radial, quien no estaba dispuesta a abandonar el puesto de batalla.

“Eres una ordinaria, lo más ordinario que tiene esta casa”

Ambas se sacaron en cara los roces que han tenido con sus amigas más cercanas dentro del encierro. “Patética, me da mucha pena tu manera de ser, lo único que muestra es lo infeliz que eres. Lo que hiciste con tu amiga quedó en evidencia de todos. No me provocas, solo rechazo (...) Eres la persona más vacía y más insegura”, agregó la cantante.

“¡Patética te ves tú en ese vestido!, le contestó Oriana, quien la insultó fuertemente, el cual fue censurado, pero se había revelado que la trató de delincuente. “¿Eso parezco? ¿Te doy miedo? Dime más para ver qué parezco”, le dijo Blue Mary, acercándose a la cara de Oriana que argumentó que sus actitudes dan a parecer eso.

Un grupo de compañeros se acercó a la pelea que cada vez se estaba acalorando más, y Fran le sugería a Oriana no seguir repitiendo esa palabra. Los compañeros lograron que tomaran distancia nuevamente, pero la pelea continuó.

“¡No es mi culpa que a mí me quieran y a ti no!”, lanzó la venezolana, y la chilena le respondía que era la persona más funada que hay. “Eres una ordinaria, lo más ordinario que tiene esta casa”, siguió insultándola Oriana.