¿Estaba en búsqueda del amor?: Benjamín Vicuña se sinceró sobre su nueva relación de pareja

Hace tan solo un par de días el actor chileno Benjamín Vicuña confirmó los rumores que estaban rodeando a su vida romántica, se encuentra en una relación con la arquitecta Analía Espasandín. Él rompió el hermetismo y compartió una fotografía junto a su nuevo amor mientras se encontraban en unas paradisíacas vacaciones en Bocas del Toro, Panamá.

El actor ya no está dispuesto a ocultar sus sentimientos, y en una nueva entrevista con la revista Gente habló sobre su reciente historia de amor. Tras confirmar que está en pareja, le consultaron si es que se ha integrado bien a su círculo cercano, “súper bien, de forma orgánica, madura, muy bien”, respondió.

Él se sinceró al decir que sí estaba dispuesto a nuevamente encontrar el amor. “¿Quién no? Pero es bonito, lo he escuchado mucho, el otro día se lo escuché a alguien, no sé si a Messi o a alguien: “los tiempos de Dios”, ¿no?”, confesó.

“Son curiosos los tiempos de Dios, y cuando uno tiene cierta perspectiva se da cuenta de que está todo escrito. Pero estoy muy tranquilo, muy contento con cómo va pasando todo. Es un reto interesante cuando uno piensa que no y... es linda la vida, es hermosa”, agregó.

“Es lindo encontrar siempre a alguien, un compañero, es hermoso. Trato, y lo voy a hacer y lo voy a defender, tampoco puedo cerrar la puerta de la noche a la mañana porque va a ser brusco y va a quedar antinatural, pero intento no hablar mucho de alguien que por decisión, por oficio y por vida justamente no pertenece a esto. Entonces la quiero cuidar”, señaló Vicuña, quien vela por proteger la decisión de su pareja.

Anita Espasandín junto a Benjamín Vicuña. Vía Instagram

Los desafíos de criar a un adolescente

Este no es el único aspecto que trató en dicha entrevista, sino que habló sobre la paternidad. “Llevo 18 años siendo padre, con todo lo que te puedas imaginar y sin dudas creo que es el gran rol de mi vida. Es lo que más me exige, lo que más me realiza, de lo que más aprendo”, comentó.

En específico, Benjamín Vicuña se refirió a cómo es criar a un adolescente, por su hijo mayor Bautista. “Mi hijo mayor que me va exigiendo estar a la altura. Él trae códigos nuevos. Intento ante todo el diálogo, el diálogo con él, con su entorno, pero lo que destaco son sus responsabilidades con el colegio y su felicidad, que tenga un compromiso con su felicidad, que pueda ser un chico feliz”, señaló.

De igual forma, Bautista lo está poniendo al día con los tiempos actuales. “Él me decía que hay una etapa antes de ponerse de novio que se llama “Selecta”, en un momento vas hablando y aprendiendo...”, dijo antes de confirmar a medias de que su hijo sí estaría en una relación.

“No lo quiero escrachar públicamente, pero anda por ahí y eso también es hermoso, el poder acompañarlo”, agregó escuetamente.

Sobre el momento de vida en la que está su hijo, él reflexionó que “es una etapa en que adoleces muchas cosas, una etapa de revelaciones, es una etapa de descompensación hormonal, de que lo más lindo aparentemente para muchos es el descubrimiento del primer amor, también de tu vocación”.

“Hay ciertas cosas de enfrentamiento de los estándares, con lo que está establecido, con tus padres. Es difícil, lo estoy tratando de acompañar de la mejor manera, pero en un lugar secundario porque él es libre y es único y lo sabe”, continuó.

“Es una etapa delicada, entran la alimentación, la autoestima, el sexo. Es un mega desafío y también te da mucha preocupación porque sabés, yo mismo me acuerdo, es la etapa más revuelta, más vertiginosa de nuestras vidas y hay que estar ahí atajando”, cerró el actor.