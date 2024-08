“Estaba muerto de susto”: Fabricio Vasconcelos debió realizarse cirugía cervical luego de sufrir grave accidente en moto

Fabricio Vasconcelos respira aliviado. Y esto es porque tras ser intervenido quirúrgicamente este miércoles logró, en parte, recuperar la movilidad de su brazo derecho, el más afectado por el accidente en moto que sufrió hace unas semanas mientras recorría cerros en la comuna de Colina.

Un esguince cervical, como testimonio de su accidente, fue el resultado del segundo incidente en motocicleta que sufrió el bailarín brasileño en menos de un año. Tal como en 2023, cuando se lesionó una rodilla practicando enduro, aunque ahora con el temor de perder la movilidad de una parte de su cuerpo.

La cirugía de Fabricio Vasconcelos

“En agosto tenía casi 20 eventos. Estuve entre exámenes, entrando y saliendo de la clínica y viajando, me recetaron medicamentos para poder superar el dolor”, indicó en lun.com el brasileño.

Me quería operar porque no aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho — Fabricio Vasconcelos

“A mí se me cerraron las vértebras c4, c5, c6, donde hay un nervio que manda la movilidad del brazo. Estuvimos con muchos doctores hasta que llegamos al neurocirujano que me dijo que podía hacer rehabilitación de seis a ocho meses, pero que no iba a recuperar la fuerza del brazo al ciento por ciento. Y lo otro es que tenía que operarme sí o sí, porque había una posibilidad de que quedara para siempre así. Porque después el nervio no iba a funcionar”, aclaró.

“Me quería operar porque no aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho. No podía hacer deportes ni gimnasio. Me sentía muy mal. Necesito realmente retomar todo lo que hacía antes: entrenamiento, deportes, eventos (...) mi vida”, prosiguió el bailarín de axé, quien reconoció haber entrado a pabellón “muerto de susto” por la incertidumbre del resultado de su operación.

“Como fue mi primera cirugía, estaba muerto de susto. Nunca había entrado en un pabellón. Me pusieron discos de titanio. Estoy casi como Ironman. Fue como sacar una hernia. Ahora recuperé la movilidad para comer, cepillarme los dientes, mover la boca. Gané nuevamente ese movimiento. Hasta ayer (miércoles) no podía hacerlos. Ya no me molesta el cuello, que no podía moverlo ni para adelante ni para atrás, como si tuviera tortícolis. Esos dolores no los tengo más. Me duele un montón el cuello porque tengo la intervención, los puntos y porque me intubaron”, dijo Fabricio, quien espera con paciencia recuperar la movilidad de su brazo accidentado.

“Con el brazo, estoy esperando. Todavía no puedo levantarlo hasta el cielo. Todavía no puedo hacer ‘La danza de la maozinha’, jajajá. Durante 20 eventos bailé con la mano mala, la gente no entendía nada, de que bailaba con la mano muerta, como suelta. Fue muy chistoso”, contó.

“Los médicos dicen que me recuperaré rápido por mi condición muscular. Igual bajé seis kilos, perdí toda mi masa muscular. Perdí la musculatura de mi hombro derecho, que es el de la lesión, no tengo hombro. Ha sido un cambio totalmente radical”, reconoció Vasconcelos, quien aseguró que volverá a las pistas en un corto tiempo.

“Me di dos semanas de recuperación para retomar los eventos. Si me preguntas, me dieron un mes de descanso, pero tengo compromisos en septiembre. Dejé esas dos primeras semanas sin, porque me podía operar y no me quiero perder las Fiestas Patrias. En 15 días debería volver a mis actividades”, aseguró.

“Venderé todo lo que me causa daño y comenzaré a practicar tenis, que era lo que jugaba antes. Moto nunca más. Tenía un poco de dudas de si volvía a andar, pero no, no lo haré”, finalizó.