“Fue algo monstruoso”: Marlene de la Fuente relató la feroz pelea que tuvo con Adriana Barrientos

Un escándalo sucedió durante la visita de la periodista Marlene de la Fuente al programa de farándula “Zona de estrellas”, en donde se enfrascó en una fuerte discusión con una de las dueñas de casa, Adriana Barrientos. ¿El motivo? Una opinión de la comunicadora sobre el contenido erótico que vende la Leona.

Marlene estuvo de invitada en el programa “No Es Lo Mismo” de Tevex Televisión, y se refirió a este conflicto que protagonizó con Barrientos. Ella partió por el contexto: “Con el periodista Patricio Vergara, tenemos un podcast donde conversamos de temas muy livianos, lo pasamos bien, y en ese programa tuvimos una artista chilena llamada Karol K”.

“Salió el tema de los Only Fans, yo le digo: ‘cuéntame un poquito de qué se trata’ para conocer más del tema (...) Karol nos cuenta que la gente se suscribe, vas subiendo imágenes de cualquier asunto”, continuó.

La artista le explicó la logística de esta página, y le mostró el tipo de contenido que sube. A Marlene se le vino la cabeza las imágenes y videos de Adriana Barrientos y comentó que le parecen fuertes. “En mi opinión personal me parecen fuertísimos y se lo dije a Adriana 10 veces antes de entrar al estudio. Me parecen fuertes, agresivos, para no decir vulgar”, relató.

Marlene de la Fuente y Adriana Barrientos Captura: Zona Latina

La fuerte pelea con Adriana Barrientos

De la Fuente relató que llega el lunes a participar como panelista invitada en el “Zona de estrellas”, todo iba bien hasta que arribó al programa de Zona Latina y notó que Adriana Barrientos estaba complicada. “Ahí me dice: ‘yo contigo no voy a hablar’. Veo que está el ambiente bastante tenso ”, comentó.

Al comentar su mayor pesar después de esta pelea, Marlene dijo que “yo vi un ambiente muy tenso, yo vi que ellos lo pasan muy mal. Quiero ser muy honesta, yo te diría que eso fue la tristeza más grande. Si tú me dices ¿Qué saqué de esto? A mí Adriana Barrientos no me importa, pero en lo absoluto”.

El día miércoles Marlene se repitió el plato, y señaló que fue incluso peor que el lunes. “Ella pidió mi cabeza, ‘que ella no entre’ dijo. Fue algo monstruoso. Luego me dijo: ‘Conmigo no perrita’”, contó. La periodista intentó explicarle que solamente era su opinión personal, pero la Leona seguía ofuscada y amenazó con demandarla.

“Aquí sí me dio risa cuando me dijo: ‘tú viste mi contenido y no lo pagaste”. Eso me dio risa, yo creo que eso fue lo que le dolió, pero estaba equivocada porque cuando lo vi, la persona lo pagó. Yo no le estoy matando el negocio”, agregó.

Adriana Barrientos le respondió a Marlene a través de Pato Sotomayor, no tuvo piedad. “Estudió 5 años para hablar de mi página de contenido, es como que yo opinara sobre su comentada amistad con Rafael Garay, o que comentara que cada vez que se sienta en un set de televisión es para destrozar a su exmarido, quien además le pagó los estudios universitarios”, lanzó la Leona. Sin embargo, la increpada no le dio mayor importancia a los dichos de Adriana, ni se mostró molesta.