“Jefatura de la...”: Helhue Sukni se descargó después de que no la dejaron entrar con una taza al Centro de Justicia

La conocida abogada Helhue Sukni acostumbra a hacer videos a sus “amigos” de Instagram, en donde relata los diversos acontecimientos que han sucedido en su día a día. Ella publica sus visitas al médico, sus fiestas y también sus descargos.

PUBLICIDAD

Este fue el caso del último video que subió la litigante, y lo hizo desde el Centro de Justicia en donde realizó un fuerte descargo después de que no la dejaron entrar con una taza al lugar donde trabaja junto a otros abogados.

Ella partió explicando el contexto, “yo estoy resfriada y vengo al Centro de Justicia, traigo esta taza que está vacía porque me tomé mi Tapsin. Acá (pasó una) escandalera. Los guardias de acá no tienen la culpa, yo sé que reciben instrucciones, tienen cámaras y toda la huea”, partió.

“Pero, los que inventaron esta cuestión, lo encuentro insólito. Son unos ineptos e inadaptados porque acá dejan entrar a los abogados públicos con café y con comida, a los fiscales también, a los querellantes también. A los abogados querellantes que defienden gente no, a uno la tildan y la tratan como si fuera un delincuente”, añadió.

Helhue no se queda callada ante las injusticias

Helhue recalcó que esto no es culpa de las personas que trabajan y ejecutan órdenes, así que apuntó sus dardos al alto mando. “Eso es culpa de la jefatura de la concha**** que no sé quiénes son. Acá ya veré qué voy a hacer, pero tranquila no me voy a quedar porque lo encuentro el colmo. ¡Qué falta de respeto!”

“Uno es una persona decente, yo no voy a entrar con un vaso de agua y se lo voy a tirar a un magistrado. Además, encima yo soy abogada antigua, así que eso les voy a contar y les contaré los pormenores de las acciones que voy a seguir”, cerró Helhue Sukni.