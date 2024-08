Jennifer Lopez no habría sido Lopez: este sería el próximo ‘golpe elegante’ dirigido a Ben Affleck

Jennifer Lopez se encuentra de nuevo soltera después de acudir a los tribunales de Los Ángeles para pedir el divorcio de Ben Affleck, poniendo fin a meses de rumores sobre la inminente ruptura de su matrimonio. La estrella pop optó por poner fin a la era Bennifer, tras un reencuentro que había sorprendido grandemente al mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD

JLo y Ben estuvieron separados durante 20 años después de su compromiso en 2004. Cuando retomaron su relación en su quinta década de vida, se pensó que sería "para toda la vida", pero lamentablemente, su matrimonio no duró más de dos años.

La estrella del Bronx se encargó de confirmar su separación oficialmente en el día que estaba destinado a ser su segundo aniversario de matrimonio, pero también de infligir un golpe a la autoestima de su ex cónyuge con una determinación drástica.

Jennifer Lopez y el nuevo golpe a Ben Affleck

Durante su relación, Jennifer Lopez mostró abiertamente que estaba profundamente enamorada de Ben Affleck, a pesar de las desdenes y la amargura que él mostraba en cada una de su presencia compartida. Lo que solo unos pocos sabían era que la artista había elegido descartar legalmente su apellido para asumir el Affleck, una decisión de la que ahora se dice lamenta.

De hecho, una de las solicitudes que Jennifer presentó ante el tribunal fue su intención de deshacerse del apellido de su ex esposo. Por lo tanto, quiere cambiar su nombre de Jennifer Lynn Affleck a su nombre original, Jennifer Lynn Lopez, el nombre bajo el cual inició su carrera.

Había considerado tomar el apellido de su marido como un acto de amor y romanticismo, por lo que en 2022 abordó las críticas que había enfrentado por esta decisión en una entrevista con la revista Vogue, optando por ser resuelta.

"La gente continuará refiriéndose a mí como Jennifer Lopez, sin embargo, legalmente llevaré el apellido de mi esposo, seré la Señora Affleck, debido a que nos hemos unido en matrimonio. Estoy muy satisfecha con esto y no lo considero un inconveniente", comentó la vocalista en ese momento. "Pero si estás interesado en conocer mis emociones, simplemente me parece que [tomar su apellido] tiene un encanto romántico. Lo veo como una costumbre y un gesto de amor y creo que me defino como esa clase de mujer", afirmó.

Es indiscutible que ahora busca distanciarse completamente del apellido Affleck, tras llevar a cabo su divorcio por “diferencias irreconciliables”, manteniendo así los pormenores de la controversial separación que muchos ya habían presagiado desde sus inicios.