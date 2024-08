“Me está dando la alerta”: Vanessa Daroch avisa a Carla Jara con preocupante predicción de su romance con Diego Urrutia

La tarotista Vanessa Daroch realizó una preocupante predicción respecto del actual romance que mantiene la animadora de TV, Carla Jara, y el humorista Diego Urrutia.

Fue en su habitual sección de predicciones en el programa “Hay que decirlo”, de Canal 13, donde Daroch leyó las cartas de la actual figura de TVN, a quien antes de iniciar su relación con Urrutia ya le había indicado que iba a encontrar el amor tras su fracaso matrimonial con Francisco Kaminski.

La predicción por romance de Carla Jara

Si bien no dio pistas respecto de un abrupto quiebre en la relación, sí dejó dudas por la ausencia de “metas” que vio en las cartas que le sacó a la pareja.

“Salió la carta de las vidas pasadas. Que es el miedo a que le vuelva a pasar lo mismo”, indicó Vanessa, quien luego de analizar la siguiente carta aseveró que esta “es buena, porque es la de la comparación, lo que ella tenía y lo que tiene ahora”.

“Cuando Carlita lo conoce (a Urrutia) y ve que la hace feliz y que era lo que ella merecía, no va a volver nunca más atrás”, agregó la tarotista, quien de todos modos alertó por lo que eventualmente sucedería con el romance en un futuro próximo.

“La tercera carta es el vacío, me está dando la alerta de que quizás esta relación va funcionando bien, pero no hay una meta. Están pasándolo bien, hay un pololeo, pero no hay metas”, sentenció.

Cabe destacar que fue la misma Daroch quien en medio de la crisis matrimonial de Jara con Kamisnki se aventuró a presagiar un inminente romance para la exfigura de Mekano.

En su momento le aseguró a la propia Carla Jara en el programa “Podemos Hablar” que “viene alguien a tu vida, creo yo que incluso es o de tu misma edad o un poquito menor”.

“Es un poquito menor, pero eso va a servir. A lo mejor no va a ser para siempre, pero esa relación va a servir para que vuelvas a quererte, a sentirte viva (…) después de eso viene la decisión que vas a tener que tomar: me gusta cómo estoy o apuesto por mi familia, perdonar y seguir adelante”, indicó en aquella ocasión.