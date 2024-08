Revelan que Christian Nodal viajó a Argentina para reencontrarse con su hija Inti

Se dio a conocer que Christian Nodal viajó a Argentina, con el propósito de reencontrarse con su hija Inti, y con su expareja Cazzu, tras toda la polémica que surgió con la boda del intérprete de ‘Adiós Amor’ con Ángela Aguilar.

Cabe señalar que el artista de regional mexicano había vivido en aquel país durante varios meses, pues decidió formar una familia al lado de la rapera.

La visita de Christian Nodal a Argentina

De acuerdo con el programa Chisme no like, el famoso cantante mexicano viajó recientemente a Buenos Aires, marcando su primer encuentro con su hija y su ex pareja desde que hizo pública su boda con Ángela Aguilar.

Javier Ceriani, presentador del programa, informó que, a pesar de las críticas sobre su paternidad, Nodal pasó la tarde con Cazzu y su hija en un rancho en Argentina. Este acto ocurre en un momento en que Nodal ha experimentado varios cambios significativos en su vida personal en los últimos meses.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar, como un hombre casado, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre, pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, expresó el conductor.

Nodal también supervisó los trabajos en su rancho

Recordemos que cuando el cantante mexicano decidió hacer una vida junto a Cazzu, también compró un rancho en Argentina, el cual remodeló, para vivir junto a la rapera y su hija.

Sin embargo, ahora que las cosas han cambiado y él está casado con Ángela, Nodal sigue adelante con los trabajos, pues será el patrimonio de su primogénita.

Durante su visita, se mencionó que Nodal también aprovechó el momento para revisar el progreso de las casas que ha proporcionado a Cazzu.

“También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu”, agregó Ceriani.