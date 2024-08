“A mí me detesta con justa razón”: Doctora Cordero recordó su relación con Pamela Díaz y aprovechó de tirarle flores

Ellas fueron parte de la exitosa obra de Paty Maldonado, “Las Indomables”, tenían una relación cordial, pero todo cambió después de un comentario. Esta historia tiene como protagonistas a la Doctora María Luisa Cordero y Pamela Díaz, quienes no se volvieron a hablar después de que la diputada habló sobre su hija cuando ella tenía 11 años.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, hablaron con la Doctora Cordero y le consultaron sobre Pamela Díaz, y a esto reconoció que “a mí me detesta con justa razón porque yo dije una indiscreción una vez”.

Sin embargo, ella no se quiso enfocar en lo negativo ya que comenzó a tirarle flores a la Fiera. “Yo trabajé con ella en ‘Las Indomables’, es lo más buena compañera de trabajo que te puedes imaginar. Ella decía ‘Doctora, le pedí una pailita de huevos para que la comamos a medias’”, recordó.

“Me alegro tanto por el éxito que tiene”

Ella siguió en esa misma línea, y rememoró que “una vez estábamos ensayando por aquí, y la Pamelita se tuvo que ir, me dijo ‘me voy Doctora porque me voy a ganar 300 luquitas en un mall del centro porque me voy a hacer propaganda a un perfume’. Es súper trabajadora, súper buena hija”, añadió la diputada.

“Yo tengo puras buenas palabras de halago para Pamela. Ella no me saluda, y tiene razón porque tiene una herida conmigo. Me alegro tanto por el éxito que tiene. Me dio mucha pena lo que le pasó con el helicóptero porque ella es muy aperrada y la volvieron a subir a otro”, continuó.

“Yo me saco el sombrero. Pamela representa todas esas cosas que yo como mujer mayor y psiquiatra valoro en las mujeres: aperramiento, trabajadora, ella es buena persona, solidaria, simpática. Yo tengo muy buenos recuerdos de Pamela”, cerró María Luisa Cordero.