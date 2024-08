Abogado de Daniela Aránguiz quedó choqueado tras enterarse de las acusaciones de agresión en contra de su representada hechas por Daniella Campos

Esta semana en el programa de farándula, “Zona de estrellas”, la periodista y una de las mujeres fundadoras de la prensa rosa nacional, Daniella Campos, estuvo presente en diversos capítulos. En uno de ellos fue de visita el abogado Claudio Rojas, el defensor de Daniela Aránguiz, a quien la gemela la acusó de agresión.

Durante la exposición del abogado sobre el juicio de Maite Orsini con Daniela Aránguiz, la invitada consultó: “¿Le perjudicaría a tu representada tener una nueva causa, de violencia por ejemplo?”. Él contestó que realmente eso sería perjudicial para cualquier persona.

Sin embargo, Campos insistió con sus preguntas, “¿En tu opinión Daniela Aránguiz no es una persona violenta? ¿No te parece violento lo que hizo públicamente con Maite Orsini?”. Rojas explicó que si uno se pone en sus zapatos, la panelista de “Sígueme” más que nada reaccionó a provocaciones.

La acusación de Daniella Campos

Daniella no estaba de acuerdo con este argumento expuesto por Rojas, y decidió exponer sus intenciones detrás de su primera pregunta. “Te preguntó si le causaría un problema a tu representada tener una nueva causa de violencia porque te quería contar que yo fui agredida por esa mujer”, comentó.

El abogado quedó sumamente sorprendido con estas declaraciones, y cubrió su rostro mientras Daniella continuaba diciendo “Daniela Aránguiz a mí me empujó físicamente y dos veces me agredió verbalmente dentro de un canal de televisión”.

“No es un tema farandulero, yo estaba en mi lugar de trabajo y sin mediar provocación yo fui agredida por ella, física y verbalmente, donde yo también estoy iniciando acciones legales”, agregó, y recalcando en su pregunta sobre la visión del defensor sobre la personalidad de su representada.

“Para mí, Daniela Aránguiz no solamente es agresiva, es una persona peligrosa, ¡muy peligrosa! Para mí una persona que es capaz de agredir tu metro cuadrado, empujarte y lanzarte dentro de un camarín, en un lugar de trabajo, para mí es una persona que está enferma”, añadió.

La respuesta del abogado

Al abogado que se le cayó la cara mientras escuchaba estas declaraciones, contó que la evaluación psicológica que le hicieron en el Tribunal salió normal.

De igual forma, sobre lo expuesto por Daniella, él respondió que “respeto mucho lo que dices, y si algo así ocurrió, una persona que ataca a otra de forma física como tú estás contando, me parece que sí lógicamente violento. Ahí yo no tengo nada que justificar, ni decir, ni tampoco dudar de lo que tú dices”.

Ellos terminaron bromeando que les tocará verse las caras de nuevo. Claudia Schmidt le preguntó si es que va a volver a representar a Daniela, y Claudio Rojas contestó “no tenía idea, me acabo de desayunar con todo esto. Te juro que no tenía idea. Si sé que Daniela Aránguiz arremetió de esa forma, que hay grabaciones, y no existen justificaciones, lógicamente no me puedo meter a defender lo indefensible”.