Daniela Aránguiz aseguró que Pamela Díaz dio un ultimátum a Canal 13 tras polémicas declaraciones de Oriana Marzoli

La animadora Pamela Díaz no estuvo presente en el capítulo del viernes de su programa “Hay que decirlo” de Canal 13, esto debido a que se encontraba en Brasil donde se reunió con su gran amigo que conoció en “Tierra Brava”, Fabio Agostini.

Sin embargo, Daniela Aránguiz, la panelista de “Sígueme”, tenía una versión que explicaría su ausencia, y la persona detrás de esto sería Oriana Marzoli. La venezolana aseguró en su canal de difusión que durante su pelea con la Fiera en el reality “Ganar o servir”, ésta habría tomado un cuchillo la cual la dejó muy asustada. Esta pelea debería ser emitida durante las próximas semanas.

“A ver si no editan la discusión con esa persona y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne (bien grande) y se lo tiene que quitar uno de sus amigos de las manos...un acto tan violento, que por eso decidí por voluntad propia, irme 3 días del reality”, contó Marzoli.

La versión de la pelea contada por Daniela Aránguiz

Daniela relató en su programa de TV+ que esta pelea que sucedió dentro del reality se dio en la cocina, y por eso habían cuchillos en la cercanía. “Esta pelea se puso bien calurosa, y se fueron a los gritos, quizás a los empujones con el cuerpo por un ataque de celos de la señorita Marzoli”, relató Aránguiz.

Posteriormente, la panelista entregó más detalles sobre esta sucesión de hechos que averiguó gracias a sus lazos en Perú y a otros participantes. “Todos llegan a lo mismo que a Oriana la sacan por un ataque de histeria para poder llevarla con un médico y después a un hotel por tres días para que se pueda calmar y estabilizar porque ella sufrió una crisis de histeria tan grande. No es algo que nos sorprenda”, añadió.

La molestia de la Fiera por las acusaciones de Oriana

Con respecto a la molestia de la Fiera, la expareja del Mago Valdivia señaló que “estas son acusaciones graves y Pamela Díaz obviamente no lo iba a aceptar, ella pide que muestren las imágenes sin editar, advierte con su renuncia”, aseveró la Cara de cuica. “Sin querer proteger a Oriana Marzoli porque se sabe que ella es muy protegida por Ignacio Corvalán”, añadió.

“Dicen que estas imágenes ya fueron mandadas editadas desde Perú, así que Pamela pide que muestren tal cómo son porque no puede permitir que se le acuse de esta manera tan grave”, continuó. Aránguiz detalló que Canal 13 compra el programa ya editado.

Daniela afirmó que la Fiera adelantó su viaje a Brasil, que iba a ser el viernes por la noche, después de estas acusaciones. “Se encuentra demasiado afectada por esta situación y necesita alejarse. Pamela no puede creer que se le esté culpando gravemente, y que una persona que pertenece al mismo canal que ella no le llamen la atención (...) Pame está choqueada porque no puede creer que se le permite hablar así de una animadora del canal en donde ella está participando”, complementó.

La panelista hizo la salvedad que no está diciendo que Canal 13 se encuentre protegiendo a Oriana Marzoli, ya que ellos mostraron ser muy leales con ella cuando participó dentro del reality “Tierra Brava”.

En el panel hicieron el punto de que quizás el canal debería derechamente no emitir la pelea que existió dentro del reality, pero Daniela no estaba de acuerdo con esta idea. “Eso no mostraría lo que realmente pasó, y lo que quiere Pame es demostrar que no tomó ese cuchillo”, señaló.

“La única manera de limpiar la imagen de Pamela Díaz de que no es agresiva, ni es una matona porque la están acusando de matona, es mostrar las imágenes sin editar y ver por qué fueron las reacciones de ambas”, cerró.