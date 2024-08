Denise Rosenthal reconoce sus deseos de ser mamá: “Siempre he postergado mi vida personal”

Denise Rosenthal sinceró anoche, en el estelar de entrevistas “De tú a tú”, de Canal 13, sus intenciones de asumir en un futuro la maternidad debido a que “uno de mis sueños y proyectos de vida es ser mamá”.

La cantante se abrió ante Martín Cárcamo a la posibilidad de ampliar su familia, con la gestación de un hijo, luego de ser requerida por el animador para contar si “¿quieres ser mamá?”.

El deseo de Denise Rosenthal

“Uno de mis sueños y proyectos en mi vida es ser mamá. Me gustaría mucho ser mamá”, aseguró la artista, quien de todos modos aclaró que su apertura a la maternidad es un proceso que en lo inmediato “no es una opción” y que no está planificado.

“Estoy bastante feliz disfrutando mi trabajo (…) no tengo apuro”, agregó Rosenthal, quien remarcó que si bien no existe ninguna planificación respecto de un eventual embarazo no lo descartaría en caso de llegar.

Lo que sí enfatizó tener claro es el número de hijos que espera tener a futuro. Algo que dejó en evidencia a Cárcamo cuando el conductor de Canal 13 le consultó si le gustaría tener una familia grande.

“No, ni cag*** (…) sí o sí las cosas llegan y va a tener (que ser el embarazo) cuando tenga que ser”, recalcó la artista, quien sobre el final de su revelación apuntó a que desde pequeña siempre se ha postergado en sus temas personales.

“Yo, la verdad, siempre he postergado mi vida personal, porque yo trabajo desde chica”, finalizó la cantante, quien en la entrevista con Cárcamo abordó otros temas complejos de su vida íntima, como la separación de sus padres cuando tenía ocho años.

“Ellos discutían generalmente en alemán y yo captaba que algo no estaba funcionando, pero nunca alcanzaba a entender nada (...) mi papá se quedó en Santiago con mis hermanos, y yo con mi hermana nos fuimos con mi mamá a Traiguén en bus. Ese era el viaje donde nos iban a contar, cada uno por su lado, que habían decidido separarse. Tengo el recuerdo de estar arriba del bus, mirando por la ventanilla a mi papá llorando, nunca lo había visto así”, recordó.