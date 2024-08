Tres series para ver mientras esperas la segunda parte de la cuarta temporada de Emily en París

Los fanáticos de Emily en París ya han podido disfrutar de la primera parte de la cuarta temporada de la famosa serie de Netflix y ya esperan ansiosos su segunda parte, que llegará todavía en un par de semanas.

Si quedaste con ganas de que ya llegue septiembre, la plataforma de la N cuenta con otras opciones que capturan la esencia de la serie protagonizada por Lily Collins y que te mantendrán entretenido hasta su regreso. A continuación, te dejamos una lista con tres producciones similares.

Carrera al éxito

Si te fascinan los elegantes atuendos y las decisiones impulsivas de Emily, Carrera al éxito es una opción ideal. La serie sigue a Ingrid Yun (Arden Cho), una abogada que lucha por convertirse en socia de un prestigioso bufete de Nueva York. Aunque el entorno es diferente, las tensiones laborales y los complicados triángulos amorosos sin duda hacen recordar a las aventuras de Emily en París. La serie fue cancelada tras su primera temporada, pero sigue disponible en Netflix para aquellos que busquen un drama sofisticado y entretenido.

Besos, Kitty

En cuanto a las historias de autodescubrimiento en el extranjero, Besos, Kitty es una excelente opción también. Esta serie, dirigida a un público más joven, sigue a Katherine “Kitty” Song Covey (Anna Cathcart) en su año de intercambio en Seúl, Corea del Sur. Se trata de un ‘spin-off’ de la trilogía de películas que inició con ‘A todos los chicos de los que me enamoré’. Con una segunda temporada en camino, esta serie promete capturar la atención de los fanáticos de Emily en París.

Sex and the City

No se puede hablar de Emily en París sin mencionar el clásico Sex and the City, que es otra creación de Darren Star. Ambientada en la vibrante Nueva York de finales de los años 90, esta serie sigue a cuatro mujeres que comparten sus experiencias sobre el amor, el sexo y la vida en la gran ciudad. Sarah Jessica Parker encarna a Carrie Bradshaw, un personaje con muchas similitudes a Emily Cooper.