“Al yo responder les estoy dando pantalla”: Daniela Aránguiz por polémica con Adriana Barrientos y Daniella Campos

Daniela Aránguiz pasa de una controversia a otra y sigue estando en la palestra farandulera. En esta oportunidad, la panelista de Sígueme le respondió sin tapujos a la modelo y rostro de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos. Y esto no sería todo, ya que aprovechó de apuntar a las polémicas que la relacionan con Daniella Campos.

A raíz de un comunicado que realizó la abogada de Jorge Valdivia que decía “(que él) Cubría íntegramente los gastos asociados al inmueble donde viven sus hijos”, Barrientos publicó una nota de Publimetro que narraba parte de las declaraciones de la representante de “El Mago”, destacando la frase “Además el dividendo de la propiedad en donde ‘vive la madre de su cónyuge‘”. Esto lo acompañó de los polémicos dichos: “Qué vienes a hablar de mí, que si no es por ‘El Mago‘ todavía te comen los piojos”.

Ante esto, la expareja de “El Mago”, Aránguiz, subió una fugaz historia a su Instagram que borró a los minutos de publicarla, y el medio Tiempo X alcanzó a capturar la pantalla. En ella decía: “Pobre, yo creo que en este momento estaba drogada (medicada). Adri, mi amor, solo amor para ti, y sí lo más seguro, pero prefiero ser piojenta como me dices porque eso es común en los niños antes de meterme cosas por el cu... para poder pagar mis carteras y figurar. Saludos.”

Tras eliminar este posteo, Daniela subió una serie de videos a su perfil personal para aclarar lo que había realizado: “Había subido una historia respondiendo un ataque, o una pesadez que Adriana Barrientos me dijo, y me arrepiento, por eso que la borro. No me arrepiento por ella, porque ya les he dicho un montón de veces que miedo solamente le tengo a Dios, pero sí siento que al yo responder, igual que a la Daniella Campos, les estoy dando pantalla, que lo más seguro es que este video salga en un montón de partes... Pero estoy cansada, agotada, de que se digan un montón de cosas mías o se me ofenda gratuitamente , sobre todo gente que yo quise muchísimo, que le di la bienvenida a mi casa, a mi familia (...)”.

“Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo, no la juzgo, pero obviamente que si me dicen algo pesado yo voy a responder igual. Y no quiero pelear con ella... No quiero pelear con nadie, como que ya este año fue una cuota grande para mí de peleas, y estoy trabajando para ser mejor persona todos los días. Sé que no soy perfecta, sé que no le puedo gustar a todo el mundo porque eso es normal, pero ya me cansé, chiquillos, un poco... De repente, va revivir la bruja que tengo dentro”, agregó la ‘Cara de cuica’.