“Te he dicho mil veces que somos amigos”: Chama se cansó en la fiesta sabatina de la intensidad de Manuel

Este domingo 25 de agosto “La casa más famosa del mundo”, en su segunda edición chilena, vivirá una nueva noche de eliminación, jornada que terminará con el sexto participante que deberá abandonar las dependencias argentinas.

PUBLICIDAD

Si buscamos en la memoria del reality, los jugadores que ya han sido eliminados por el voto popular del público, han sido: Daniela Bravo, Karina Jerez, Yuyuniz Navas, Diego Basáez y Carlyn Romero.

En el adelanto que publicó Chilevisión del programa nocturno, se ven dos conflictos principales . Por un lado, Íñigo mostró su interés por renunciar al juego : ”Me quiero ir de esta hue... Sí, me voy”. Y en la otra vereda, la participante venezolana, Chama , ya se aburrió de la intensidad de Manuel por un intento de acercamiento amoroso: “Manuel, ya. Ya estoy cansada de hablar, no quiero hablar. Que yo te he dicho mil veces que somos amigos, o sea, ¿Qué más te tengo que decir?...”.

Además, el tráiler muestra un breve extracto de la cena de eliminación –en la cual participan los jugadores que quedaron en placa– entre Alexandra “Chama” Méndez, Antonia Casanova, Camila Andrade y Felipe Thompson, en la cual Cami sostuvo “Me es indiferente quién de ustedes se quede”, asiendo alusión a Antonia y Felipe.

Cabe recordar que, de los cuatro jugadores que están en la sexta placa de eliminación de Gran Hermano Chile 2024, Chama ha sido la que más veces ha pisado esta temida instancia, puesto que ha estado en tres anteriores. Por su lado, Camila Andrade también conoce esta situación, ya que es su tercera vez enfrentando los domingos, al igual que Felipe. Y Antonia está debutando en esta etapa que define la continuidad en “La casa más famosa del mundo”, al menos, por una semana más.

De los ya eliminados, tres han sido de los integrantes considerados “desconocidos” –Daniela Bravo, Karina Jerez y Diego Basáez– mientras que las otras dos jugadoras que abandonaron el encierro entraron en el selecto grupo de “famosos”: Yuyuniz, actriz e instructora de yoga, y Carlyn, influencer y exparticipante de Top Chef.