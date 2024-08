“Vamos a ser papás”: Rodrigo Gallina y Karina León confirmaron el embarazo de la exchica Yingo

Si de farándula se trata, el nuevo programa de Canal 13, Hay Que Decirlo, se tomó las tardes semanales para desvelar los cahuines más actuales del espectáculo nacional. Pero en esta instancia, el espacio televisivo nos brindó un emotivo momento, cuando el pasado viernes 23 de agosto Rodrigo Avilés y Karina León –exrostros del programa juvenil Yingo (2007)– anunciaran que serían padres.

Fue en medio de la celebración del cumpleaños de “Gallina” cuando, mediante nostálgicas imágenes que recordaban a las mascotas de la pareja –que fallecieron– que impactaron con la noticia de un momento a otro.

“Voy a tratar de no llorar para que se me entienda todo... Ellas dos fueron nuestras hijas perrunas. Las perdimos en muy poco tiempo. Una la perdimos en diciembre (2023), la otra en marzo (2024) y no lo esperamos, y lo pasamos muy mal con la Kari , porque eran nuestras hijas perrunas, nos iluminaban los días, y se fueron... Y estuvimos mucho tiempo bajoneados”, sostuvo con gran dolor el notero del programa.

Pero la pena cambiaría a una gran emoción en todo lo estudio en el momento en que proyectaron la ecografía de Karina: “Ha sido un año súper loco, donde se nos fueron las cachorritas pero llegó, de un momento a otro, el mejor regalo que pudimos haber tenido con la Kari: vamos a ser papás”, reconoció “Gallina” en el programa.

“Y creo que llegó justo cuando tenía que llegar, en un momento donde estábamos un poco desmoronados por todo lo que había pasado, pero nos iluminó los días, es nuestra vida, es nuestra vitalidad, mi energía. Yo cada vez que voy a hacer un móvil pienso en lo que viene... No sabemos si es niña o niño. De un momento a otro, todo cambió”, agregó el comunicador.

Además del lindo momento que se vivió en Canal 13, Rodrigo compartió mediante su Instagram el momento en que la tripulante de cabina, León, lo sorprendió con la noticia cuando estaban en su hogar: “¿Estás embarazada?” le preguntó Gallina Karina anonadado ante la revelación.