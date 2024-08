“Agarrándolo del cuello”: Nicole recordó el día de furia que tuvo contra un hater en un supermercado

La cantante Nicole recordó el día de furia que tuvo años atrás al interior de un supermercado, cuando enfrentó a una pareja que le realizó comentarios ofensivos respecto a su carrera musical y decidió encararlos para que le repitieran los insultos, pero a la cara.

Fue en entrevista con radio Rock and Pop cuando la intérprete de Dame Luz, rememoró la vez que lograron sacarla de sus casillas.

“Si te llegaba como un mal comentario, cómo te llegaba”, le preguntó la conductora de Discópolis, lo que trajo a colación el tenso momento al interior del local comercial.

Si bien, Nicole aclaró que muchas veces fue objeto de comentarios desafortunados, respondió una sola vez, confesó con una sonrisa malévola.

“Fue heavy, estaba comprando. Fue como a los 19 años que me fui a vivir sola, entonces estaba muy feliz con mi carrito y de repente hay una pareja que me empieza a decir cosas como mala onda, como ‘cantai pésimo, te creí la muerte’”, recordó, indicando que las burlas aumentaron, “hasta que el flaco me dice algo muy feo”.

Ahí, decidió no aguantar más los insultos gratuitos y los esperó en un pasillo para encararlos.

Nicole recordó día de furia con hater

“Yo los espero en el pasillo y le digo ‘a ver, dímelo a la cara poh’. Y me acuerdo perfecto, no me siento orgullosa de esto, pero fue una reacción de 19 años recién cumplido y lo agarro de su chaqueta y lo pongo contra las salsas de tomates y comienzan a caerle las salsas en la cabeza”, dijo ante el asombro de la entrevistadora.

Pero no solo lo agarró de la chaqueta, puesto que después lo tomó del cuello para que repitiera los comentarios que lanzaba al aire.

“Me estás ahogando”, le decía él, quien para fortuna, recibió la asistencia de los guardias quienes pusieron orden en el lugar, puesto que había gritado que lo estaban atacando.