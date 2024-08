“Me muero lo tiernos”: La reacción de Millaray Viera a video del recuerdo junto a Matías Vega

Un video que revolucionó las redes sociales fue el que compartió Matías Vega en su cuenta de Instagram, registro de cuando fue entrevistado junto a Millaray Viera en el extinto programa de Raúl Alcaíno, “Lunes sin falta”.

En el archivo que le enviaron desde Canal 13, ambos eran menores de edad y comentaron su experiencia trabajando juntos para el programa juvenil Música libre.

“Desde @rectv13 me enviaron esta joyita @millarayviera @mesiasvega entrevistados por Raúl Alcaino en el programa “Lunes sin falta” en @canal13cl Año 2001″, escribió el también locutor radial, recordando cuando tenía 16 años de edad.

En la ocasión, Alcaíno le preguntó cómo fue trabajar junto a Viera, a lo que él destacó que era su primera vez compartiendo un set con una mujer.

“Súper buena, porque nunca había tenido una pareja mujer y que me llevara tan bien”, señaló ante la sonrisa de Millaray y las bromas de los conductores, quienes preguntaron si solo era amigos o había algo más.

“Ese huevito quiere sal”, decían en tono de humorada.

Además, Vega explicó que el buen fiato era tanto delante como detrás de cámara. Palabras que fueron confirmadas por la exanimadora de Sabingo, quien agradeció su apoyo y buena onda.

“De repente yo tengo problemas, y llego a llamarlo por teléfono...pero como amigo”, recalcó ante las suspicacias.

Además, agregó que “no ha habido muchas dificultades, más ventajas. Con el Matías por ejemplo, ha sido súper fácil trabajar, porque pese a que tiene 16 años, es súper chico igual, él tiene más carrete que yo, me ha servido de apoyo, me enseña cosas, me da consejos y todo”.

Matías recalcó que “o sea, eso es lo bueno, que los dos antes de salir a grabar, vamos aportando ideas, ‘¿qué pasa si tú haces esto y yo esto?’, entonces sale algo súper espontáneo”, dijo mientras ambos se miraban con absoluta ternura.

“No había visto esto”

El registro generó una ola de emotivos comentarios, incluso de la misma Millaray que reaccionó a la “joyita”.

“Me mueroooooo lo tiernoooooos!! No había visto estoooo Matiiiii!!!!! Te amooo desde siempre y para siempre, como te dije el otro día jajajaja”, le escribió en la publicación.