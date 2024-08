“Me quedo con Jorge... Mateucci no existe”: Rigeo se sinceró sobre los exs de Daniela Aránguiz

El pasado viernes 23 de agosto, el exchico Mekano Rodrigo Del Real, más conocido como Rigeo, se refirió acerca de los viejos amores de su hermana, Daniela Aránguiz, en el programa Todo Va A Estar Bien de Via X.

En el espacio televisivo conducido por Eduardo De la Iglesia, el cantante urbano, Rigeo, se sometió a una dinámica que le propuso el animador del programa: Elegir entre dos excompañeros de Mekano: José Miguel Viñuela vs Alejandro Arriagada, Francini Amaral vs Paloma Fiuza, María Isabel Indo vs Cathy Barriga, Ronny Munizaga vs Andrés Baile, Carla Jara vs Catalina Palacios y Fabricio Vasconcelos vs Thiago Cunha.

Pero lo curioso fue al terminar el juego, puesto que el último versus fue entre figuras públicas externas al mundo de Mekano: El exfutbolista Jorge Valdivia frente al animador Francisco Kaminski .

“Lógicamente que me quedo con Jorge, porque es el padrino de mis hijos. Yo soy el padrino de su hija y él me dio unos sobrinos maravillosos. Independiente de lo que pasó en el matrimonio con mi hermana, fue parte de mi familia, Francisco fue un amigo”, fue tajante y conciso el artista urbano.

“Yo he hablado mucho, pero es que yo hablo todo eso en privado. He hablado con él (Jorge Valdivia) y he hablado con mi hermana, pero mediáticamente nunca lo haría porque no es un tema que me corresponde”, agregó Rigeo.

Del Real fue claro en su decisión de escoger al exseleccionado de La Roja antes que a Francisco: “Mi hermana es mi mejor amiga. Ahora, no es que lo elija (a Jorge) sobre mi hermana, quiero aclarar. Tú me estay’ poniendo al lado de Kaminski, pero si tú poní' una foto de mi hermana pa’ allá, yo elijo a mi hermana frente a todos, porque es mi hermana, la amo hasta la vida”.