“¿Ustedes saben a quién están contratando, verdad?”: Fran García-Huidobro fue presentada en el matinal de Mega

Francisca García-Huidobro, la actriz nacional y presentadora volvió a la televisión luego de que Mega la contratara para el área de entretención. Y en esta jornada, fue recibida y presentada en el matinal Mucho Gusto por Karen Doggenweiler, Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard.

La ex panelista de Gran Hermano llega al canal en el momento indicado, puesto que Mega gozará de la cobertura del Festival de la Canción de Viña del Mar hasta 2028, y la “Dama de Hierro”, seguramente, será uno de los nombres que conformará los programas veraniegos.

“Estoy como caída de otra obra, porque esto se supo la semana pasada (la contratación de García-Huidobro) y estoy sentada aquí. Todo el mundo ha sido muy amable, muy cariñoso: me tenían un camarín con ducha... Pero todavía estoy un poco hueviá”, fueron las primeras palabras al aire de la presentadora.

La periodista Doggenweiler le tiró puras flores a la nueva incorporación de Mega, destacando su grandeza como persona y sus dotes profesionales, pero enfatizando en que aportará con “una mirada muy libre”. Frente a esto, Fran respondió: “Y bueno sí, yo también fui bien clara cuando me llamaron: ‘¿Ustedes saben a quién están contratando, verdad?’ O sea, yo puedo a veces ser un poco más un poco menos, pero yo soy yo poh”.

La exconductora de Primer Plano, García-Huidobro, hizo un alcance en el matinal: “¡Ah! Porque yo estoy bien indignada con que Neme (José Antonio) no esté aquí”.

El animador dupla del matinal junto a Karen, José Antonio Neme, se encuentra disfrutando de sus vacaciones legales, pero el canal tenía su as bajo la manga: tuvo un contacto en vivo con el periodista.

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí estoy en Ciudad de México (...) Pero he interrumpido mis merecidas vacaciones por contrato para saludar a la única, a la apolínea, a la exclusiva de Mega ‘Dama de Hierro‘ : uno de los pocos nombres que puse sobre la mesa a la hora de que me preguntaran y me hicieron saber que querían traer nuevas contrataciones”, afirmó Neme.

“Tenemos que tener a Fran García-Huidobro, una de las pocas mujeres –junto con Karen Doggenweiler– que sobrevive a la televisión chilena”, agregó el aludido comunicador.

“Muchas gracias porque de verdad desde el primero momento me he sentido muy querida, muy valorada, muy apreciada, y tú sabrás querida Karen que a los 50 años uno empieza como ya va uno en despeñadero. y no es así”, con esas palabras se despidió el nuevo rostro del canal de Avenida Vicuña Mackenna.