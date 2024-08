“Yo no tolero las cosas que tú toleras”: Fran Maira y Austin Palao terminan su relación en Ganar o Servir tras tensa conversación sobre Oriana Marzoli

Una triste conversación en la que no lograron ponerse de acuerdo, Fran Maira y Austin Palao pusieron fin a su relación al interior del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, todo a causa de la enemistad entre Palao y Oriana Marzoli, quien se ha convertido en amiga de Fran desde el inicio del programa.

“A Oriana le dije que me sentía incómoda. No puedo tratarla de desleal ni de mala amiga. Estoy al medio de una guerra que no generé yo, que se generó sola y me metieron a mí. Salí perjudicada por algo que no es problema mío, porque al final igual me apuntas a mí cuando no he hecho nada”, partió diciendo Fran, lo que fue contestado con molestia por Austin.

“Sí hiciste algo, dejaste que te pasaran por encima. Oriana no te respeta ni te valora, te fue desleal en la cena. Y si no hacías algo, yo iba a dar un paso al costado”, le dijo.

“¿Te rindes tan fácil? ¿Así eres tú? ¿Me estás pidiendo que no le hable más a la persona que me ha acompañado todo el reality por un error? Siento que no me lo merezco”, le contestó Fran Maira.

Luego, el peruano le argumentó que “no te estoy pidiendo nada. Pero yo tampoco me merezco pasarla mal, y parece que tú no te mereces tanto lo que dices. No te haces valer porque tienes a tu lado a una persona que te está haciendo daño y me lo hace a mí en lo que estamos construyendo. Y no voy a volver a darle una oportunidad a alguien que me falta el respeto. Y si eso demanda ponerle punto final a esto, sí”,.

Sorprendida, Fran se acercó al peruano y lo interrogó directamente, preguntándole; “¿Me estás terminando por un tercero? Mírame a los ojos: ¿quieres botar esto por otra persona?”.

“Si voy a pasarla mal, sí. Y si pones esas prioridades, respetaré lo que quieres. Tú ya sabes lo que siento por ti, está más que claro. Pero yo no tolero las cosas que tú toleras, no quiero que me hagan daño”, cerró diciendo él, tras lo cual se fue del lugar donde estaban conversando.

Fran Maira terminó llorando

Tras el tenso momento, Fran se acercó a Sabélo y le pidió un consejo. “Has querido sostener algo insostenible, pero a veces con mucho dolor tienes que tomar la decisión entre lo que dice la razón y el corazón. Los dos tienen que comprender que tú no eres responsable de que ellos no se lleven bien. Si te quieren van a tener que entender, pero tú no debes cambiar. Ahora no tomes ninguna decisión, no te deben hacer elegir”, le recomendó el transformista.

“Lo que te dijo Oriana ayer es cag… en el amor y en la lealtad que te tiene como amiga, porque ella no da su brazo a torcer. Que te pongan en esta situación es intolerable de parte de ambas partes”, agregó.

Así, luego de todo esto, y la dura conversación con Austin, Fran Maira se echó a llorar a solas.