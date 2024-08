“No me toques, porque te meto un cabezazo”: Pangal y Facundo casi a los golpes en ¿Ganar o servir?

Pangal Andrade y Facundo González casi llegaron a los golpes en ¿Ganar o servir?. Esto, luego de la prueba de equipos que encendió los ánimos de los participantes, de principio a fin.

PUBLICIDAD

Todo partió antes de la competencia -la cual ganó el equipo amarillo Resistencia, ahora liderado por Raimundo Cerda- cuando Luis Mateucci se enfrentó en una discución con Austin Palao y Pangal. Dimes y diretes a los cuales también se sumó González.

Pero, el climax llegó cuando el argentino y actual pareja de Oriana Marzoli se quejó de haber recibido un empujón de parte del deportista del Cajón del Maipo. Situación que no le gustó para nada a Andrade.

“¡No me toques, no se toca! Porque te voy a tocar yo también”, le advirtió Facundo, siendo aleonado por su nuevo capitán, el exGran Hermano, quien le decía que no se dejara pasar a llevar.

Ahí, González fue a encararlo, pero Pangal lo cortó de una y comenzaron a levantarse la voz.

“No, no, no, no me hables ahora”, le respondió el líder de los Soberanos, pero Facundo no dio pie atrás y lo amenazó con golpearlo.

“Pégame ahora”

“Gritando en el oído, el hueón...No me toques, porque te meto un cabezazo”, le dijo el argentino, aumentando el enojo del deportista.

PUBLICIDAD

“Estúpido, pégame uno ahora, aquí estoy”, lo incitó Pangal. “Él me grita y no es necesario, todo el rato me grita, se mete y el capitán es este hueón (apuntando a Rai)”, agregó.

Finalmente, Facundo criticó a su rival, señalando que “no siempre tienes la razón, no eres dueño de la verdad”.

Pero, esto sacó de sus casillas a Andrade, quien lo trató de “hueón”, por el tipo de sus argumentos.

“¿Viste que eres hueón? Los argumentos que me estás diciendo”, lo cuestionó, dando la pelea por finalizada, consignó Página 7.