“Ella desconoce las necesidades de la gente”: La contundente réplica de Denisse Campos a su hermana tras críticas a su candidatura

La disputa sin fin entre las hermanas Campos sumó un nuevo capítulo estos últimos días. Esto, luego de que Daniella Campos cuestionara a su gemela Denisse Campos tras anunciar su candidatura a concejal de Valparaíso como independiente en un cupo del partido Renovación Nacional (RN). Ahora, esta última respondió a su hermana y defendió su naciente carrera política.

Fue en el programa Todo va a estar bien de Vía X, Daniella expresó abiertamente su desaprobación hacia la candidatura de su hermana, afirmando que, aunque no dudaba de las buenas intenciones de Denisse, creía que no eran suficientes para asumir un cargo de tanta responsabilidad. “Soy honesta. No dudo de las buenas intenciones, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para asumir ciertas responsabilidades”, señaló Daniella.

Además, agregó que “la Denisse, si quisiera meterse en algo así, debería partir haciendo otras cosas primero, que vayan demostrando lo bien que lo puede hacer”, añadió.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, y Denisse Campos, en contacto con el programa Que te lo digo de Zona Latina, no tardó en responder a las palabras de su hermana.

“Ella desconoce las necesidades de la gente”

En consecuencia a los dichos de la expanelista de Zona de estrellas Denisse expresó su desconcierto y malestar ante los comentarios, refiriéndose a Daniella como su “exgemela”, sugiriendo un distanciamiento emocional significativo entre ambas. “Una persona de Chicureo jamás podría entender las necesidades de la gente del puerto de Valparaíso”, declaró Denisse, dejando entrever que las experiencias de vida de su hermana no le permiten comprender la realidad de los habitantes de la ciudad que ella desea representar.

Denisse no se detuvo ahí. Aseguró que su enfoque como concejal estará en áreas fundamentales como el desarrollo cultural, laboral, la educación, la seguridad, y la lucha contra la violencia de género, enfatizando que estos son temas cruciales para la comunidad de Valparaíso.

Además, Denisse no dejó pasar la oportunidad de recordar el fracaso de Daniella en su apoyo al excandidato presidencial José Antonio Kast, insinuando que esto se debió a su falta de conexión con la realidad del pueblo. “Respecto a las palabras de Campos 2, que le fue muy mal apoyando al señor Kast, lamento mucho su opinión. No me interesa de todas maneras, porque ella desconoce las necesidades de la gente, y no tiene cercanía ni empatía con ninguna de las personas que son del pueblo. Por eso siempre le va a ir mal”, sostuvo.

Finalmente, Denisse aclaró que la relación con su hermana está distante desde hace mucho tiempo, lo que, según ella, invalida cualquier juicio que Daniella pueda hacer sobre su vida o sus decisiones. “Llevo muchos años trabajando durísimo como persona individual, así que señora Campos 2, para mí, no existe”, concluyó Denisse, cerrando así un capítulo más en la tensa relación entre las hermanas Campos.