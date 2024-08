“Es una persona importante”: Pamela Díaz echó al agua a famoso que la invitó a Argentina y fue acusado de acoso por otras jóvenes

Desde hace varios capítulos de ¿Ganar o servir? que Pamela Díaz viene realizando confesiones relacionadas con el sexo opuesto. Si en primera instancia contó que mantenía una relación de idas y venidas con un misterioso galán, affaire que tiene una data de casi 12 años, ahora dio a conocer la invitación que le hizo un famoso a Argentina, país donde fue acusado de acoso por unas adolescentes.

PUBLICIDAD

En conversación con Pangal Andrade La Fiera desclasificó la decepción que se llevó con el hombre, quien sería una persona muy famosa en Chile.

Según contó, la invitó a una evento muy importante en el estadio de River Plate, recinto donde compartieron con otras mujeres de menor edad, quienes acusaron que el famoso en cuestión se estaba sobrepasando con ellas.

“Eran puras cabras chicas como mi hija. Me empezó a hu… y como no lo pesqué, empezó a hu… a las pendejas”, reveló la ahora animadora de Hay que decirlo.

“Ha acosado a dos de nosotras”

Luego le contó a Andrade que fue una situación incómoda porque “una de las jóvenes que estaba en el show me preguntó, ‘tía Pame, ¿quién es éste? Es una persona importante en Chile’, le respondí. Y la niña me dice ‘estamos cansadas, porque ya ha acosado a dos de nosotras, con mucho punteo, mucho sobajeo y nosotras no estamos acostumbradas a esto’”, desclasificó.

Tras esta confesión, Pangal Andrade se mostró totalmente impactado, puesto que dio a entender que sabía perfectamente a quién se refería y tenía, hasta ese momento, una buena impresión de él.

“Qué heavy porque yo lo encuentro ‘reclever’ y lo podrían funar y puede perder todo. Y tan feo que es, tan feo”, lo remató.

PUBLICIDAD

La confesión de oculta conquista

“No estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses, nunca he podido dar el paso con él. Cada vez que él termina con alguien, vuelvo y salimos. Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años”, contó, sorprendiendo con su confesión días atrás.

Sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de formalizar con el misterioso galán, de quien, al parecer, la prensa rosa no tiene antecedentes de su identidad. Aunque, seguramente, prontamente surgirán los primeros nombres.

“Hoy depende de mí si doy un paso más. A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas. Estoy tan feliz que no quiero enamorarme de nadie”, agregó.