Ivette Vergara sorprende al apostar por Gonzalo Ramírez como compañero de Karen Doggenweiler en la animación del Festival de Viña: “Funcionaron bien”

Ivette Vergara sorprendió esta semana en plataformas sociales al asegurar en conversación con Pedro Carcuro, en el programa “Pedro Pé”, que el mejor candidato de Mega para coanimar el Festival de Viña del Mar del próximo año junto a Karen Doggenweiler es el periodista Gonzalo Ramírez.

La apuesta de la figura televisiva llegó luego que Carcuro le preguntara por el rol que cumplió en su regreso a TVN, donde fue contratada para desempeñarse en el área deportiva del canal público y ser la animadora de algunos estelares y festivales presentados en la estación.

La apuesta de Ivette Vergara para la animación de Viña

“Llegué a hacer el festival de Olmué, el de Las Condes. La verdad es que llegué a reemplazar a la Karen Doggenweiler al ‘Famosos a clase’”, indicó Vergara, quien aparte de alabar las condiciones de Doggenweiler y perfilarla como la segura animadora del próximo Festival de Viña, reconoció haber quedado con las ganas de haberse presentado en el escenario de la Quinta Vergara.

“Yo a la Karen la quiero mucho, encuentro que es una mujer talentosísima, de verdad a mí me encanta. De todas maneras me encanta que ella pueda ser la animadora del Festival de Viña”, indicó. “Yo nunca lo hice. Y fíjate que creo que he hecho todos los festivales de Chile, y nunca me ha tocado hacer el Festival de Viña. Creo que va a ser algo que me va a quedar pendiente, pero he estado en festivales tan lindos como San Felipe, como Dichato, como Olmué, como Las Condes, como Nancagua”, agregó.

Tras su respuesta, Carcuro quiso conocer el nombre del candidato de Vergara para coanimar junto a Doggenweiler (“¿quién debería ser el acompañante de Karen Doggenweiler en el Festival?”). Y la respuesta de la periodista no dejó de sorprenderlo.

¿A quién pondría yo? Fíjate que la Karen (Doggenweiler) hizo una muy buena dupla, en el Festival de Talca, con Gonzalo Ramírez. Que está en Mega — Ivette Vergara

“Ay, está difícil, fíjate. Lo que pasa es que yo he escuchado algunos rumores, en realidad, que venía el Rafa (Araneda), pero creo que hay gente acá pensando en que tendrían que traer al Rafa”, inició.

Opens in new window Gonzalo Ramírez y Karen Doggenweiler. Fuente: Instagram @gonzaloramireztroncoso.

“¿A quién pondría yo? Fíjate que la Karen hizo una muy buena dupla, en el Festival de Talca, con Gonzalo Ramírez. Que está en Mega. Y es que no solamente lo vi, y me pareció que funcionaron bien, sino que también cuando estuve en Olmué la gente me decía que habían hecho una muy buena dupla. También tuvieron muy buena recepción del público, y finalmente, lo que nosotros hacemos como comunicadores es ser un enlace entre lo que estamos presentando, el show, etcétera, con ese público”, contó.

“Me parece un buen nombre. No sé si es mi candidato, pero es un buen nombre”, sinceró Ivette, quien descartó de su listado a José Antonio Neme debido a la negativa inicial del rostro de Mega.