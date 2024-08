“La agarro por el pelo y...”: Cibernautas piden expulsión de participante de “Gran Hermano” tras lanzar fuerte amenaza a Angélica Sepúlveda

Las últimas horas en la casa de “Gran Hermano” están causando varias repercusiones entre sus seguidores y seguidoras, y es que algunos de los cibernautas están pidiendo la expulsión de uno de los participantes debido a una fuerte amenaza que realizó en contra de Angélica Sepúlveda.

Hablamos de Manuel Napoli, el italiano que ha protagonizado más de un conflicto dentro del reality de CHV y que ahora tiene el público en su contra.

Todo comenzó luego de la competencia individual, en donde se determinó qué participantes podrán disfrutar de la “casa” y cuáles tendrían que quedarse en el “sótano”. Entre los que podrán disfrutar de las comodidades de la casa se encuentran Angélica Sepúlveda, Chama y el europeo, aunque la relación entre ellos no es para nada buena.

En este contexto, es donde Manuela conversó del tema con Patricio, advirtiendo que: “A la mier... Angélica, te juro por mi sobrina que si le hace la vida imposible, si vuelve loca a la Chama, si le hace algo raro, le hago algo antes yo, la agarro por el pelo y la ahogo en el agua”, fueron sus palabras en el diálogo.

“Sé que lo va a hacer. Sé que la va a molestar. Sé que le va a hacer la vida imposible. Cuando yo escuche algo... ahí me la voy a comer con patatas fritas”, dijo.

La reacción de los televidentes

Estas palabras no fueron bien recibidas por el público que sigue día a día la transmisión del programa, de hecho, algunos exigieron la expulsión del italiano por sus violentas declaraciones.

“Amenazar a una mujer con golpearla es motivo suficiente para que este machito sea EXPULSADO DE LA CASA”; “Deberíamos estar reclamando como enfermos pidiendo laE xpulsión de Manuel, pero encuentro que sería solo desgastarse porque en éste GH las sanciones NO EXISTEN... Una amenaza de agresión, en especial a una mujer debería ser expulsión directa”; “Si no hay expulsión, no queda otra que Manuel 3331. Cualquier tipo de violencia verbal o física a una mujer tiene que haber sanción, y más patético decir que por su sobrina, una niña pronto una mujer, le arrancará el cabello a la Angelica”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en X (exTwitter).

