“Me di cuenta que lo amo”: Botota Fox confesó atracción por uno de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”

El encierro de Canal 13 ha despertado varios sentimientos entre los participantes de “¿Ganar o Servir?”, y en este caso fue Botota Fox quien admitió que siente cierta atracción por uno de sus compañeros de reality.

Así es, el transformista se sinceró mientras estaba conversando con Pamela Díaz, a quien le confesó que uno de los hombres de la casona despertó su lado más romántico.

En un diálogo nocturno, Botota le dijo a la Fiera: “Estoy enamorada de Austin (Palao). Me encanta. Hoy día cuando hicimos el baile de Batman y Robin, me di cuenta que lo amo. Es hermoso”. admitió, a lo que Pamela reaccionó con una cómplice sonrisa.

La fuerte pelea entre amigas

Cabe recordar que la relación entre Fox y Díaz ha tenido altos y bajos durante este encierro, y es que hace solamente un par de capítulos que el transformista se lanzó en contra de la panelista de “Hay que decirlo” recordando su antigua polémica con Naya Fácil.

Todo comenzó cuando Daniela Colett le realizó la siguiente pregunta a Botota Fox: “¿Quién crees que es más ‘fiera’? ¿Oriana o Pamela?”. Sin dudarlo dijo que Marzoli, “es más confrontacional. Pamela fue un tiempo ‘Fiera’, pero creo que llegó una persona que le hace el peso, entonces cuando pasa eso se bajan las revoluciones. Oriana es indomable”, argumentó.

Paralelamente, Pangal y Pamela hablaban sobre la Botota, y la Fiera aseguró que sabe perfectamente cómo es el comediante. “Yo ya trabajé con ella, sí tengo clarísimo que a mí no me va a cagar en directo porque sabe que me la come, pero eso de hacerse la hueona sonriente, no se la compro”, lanzó.

La actividad terminó y rápidamente le llegó el rumor a Pamela por parte de Sábelo. Por su parte, Botota hablaba con Fran Maira, y enfatizó en que explicó súper claro que Oriana es mucho más polémica. “Yo tengo justas razones para no decir a la Pamela porque cuando a mí me funaron con la Naya, no me defendió a mí. La Pamela no me ha dado nada”, lanzó.

Botota Fox se dirigió al lugar donde estaba la Fiera, quien le paró los carros por sus comentarios: “Vos soy más falsa hueona, pero si ya te conozco, sé que eres falsa”, mientras se iba hacia la casa. La comediante la seguía y le respondió “las dos somos amigas, así que no le creas a nadie que te esté contando hueaitas”.

“Es mi amiga que no me preguntó cuando me funaron por la Naya, ni me habló. Igual la consideró y la ayudó”, vociferaba a viva voz. Pamela, por su lado, se defendía diciendo que “por supuesto, se lo dije porque la encuentro una ordinaria. Pregúntenle por qué fue”, se defendió “La Fiera”.