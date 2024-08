“Me programé para vivir hasta los 90 años”: Paty Maldonado reveló que ya tiene todo listo para irse al otro mundo

Paty Maldonado no se guardó nada y reveló los planes que tiene para cuando llegue el día de abandonar este mundo, es decir, la fecha de su muerte.

PUBLICIDAD

En el más reciente capítulo de Pedro y Pancha, la comunicadora respondió a la consulta sobre cómo tiene planeado que sea su funeral, a lo que respondió: “Tiene que ser con show, cómo me voy a ir para el otro lado y no va a haber un evento grande para que me velen”.

“Lo único que le pido a la vida es que yo quiero morir en el escenario, eso sería para mí la muerte perfecta, actuando”, aseguró.

De hecho, Maldonado dio a entender que nada será al azar: “Me programé para vivir hasta los 90 años, porque encuentro que la vida es maravillosa, amo la vida”.

“Quiero estar sentada en una silla de ruedas, porque quizás a lo mejor ya no voy a poder caminar, pero creando, escribiendo y actuando, para que de repente se me cierren los ojos y digan ‘ha muerto’”, añadió.

“Tengo un compromiso con el gerente general de programación de este canal, con Gonzalo, ya estoy en conversaciones con él... Quiero grabar antes cómo va a ser mi despedida, yo me quiero despedir, no quiero discursos baratos”.

“Me quiero despedir, yo quiero cantar una canción que me guste, porque he sido una excelente cantante, pues no quiero que nadie me cante, no quiero discursos de nadie (…) quiero decir antes de irme ‘cuántos vinieron para ver el show’, y ‘cuántos vinieron aquí por la prensa’, cara de palo”, indicó.

PUBLICIDAD

“Quiero yo despedirme, va a ser una despedida sincera, porque voy a decir lo que siento y pienso, y decirle a mis hijos que no me lloren, que ellos deben seguir”, aseguró.

De igual manera, comentó que ya tiene todo organizado en relación a qué hacer con sus pertencias para que no haya problemas.

Quiere ser cremada

Asimismo, confesó que desea ser cremada y que sus parientes esparzan sus cenizas en un árbol perenne. “No quiero que mis hijos se queden con eso, y ese acuerdo lo tenemos los dos (con mi esposo)”, explicó Paty.

De igual manera, aseguró que adquirió un compromiso con sus hijos si es que ella debe abandonar este mundo primero que su pareja.

“Si yo me muero primero y él queda, yo tengo un pacto con mis hijos de que no pueden abandonar a su padre, esa es una prioridad absoluta”, señaló.

“Le tengo miedo a la muerte en el sentido de cómo puede ser, le tengo miedo a un cáncer (…) pero si estoy acostada y no amanezco, qué cosa más rica”, aseguró.