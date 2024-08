“Mi nombre es”: Confirman a los jueces que evaluarán el espacio de talentos de TVN

Desde el canal estatal, Televisión Nacional de Chile (TVN), revelaron quiénes ocuparán las tres sillas para evaluar el programa de talentos Mi nombre es, espacio televisivo que será conducido por el músico y periodista Jean Philippe Cretton.

El jurado estará compuesto por talentos de la escena artística nacional e internacional: Luis Jara, cantante y presentador de televisión, Amaya Forch, actriz y cantante, y Gonzalo Valenzuela, actor y modelo. Ellos serán los rostros que tendrán la obligación de calificar a los participantes del ya clásico programa.

“Todo lo que está pasando con el programa me tiene muy motivado, y aún más ahora con la confirmación de nuestro jurado. En mi rol como conductor tengo que estar en un diálogo permanente con ellos, desde el análisis estricto hasta la comedia. Entonces para mí es fundamental su experiencia y también su sentido del humor. Tenemos un jurado integral que viene a sumar solo buenas noticias a Mi Nombre es”, sostuvo el animador del espacio, Jean Philippe Cretton.

Con más de 40 años de carrera, el ex animador de matinal, Luis Jara, es sin duda uno de los cantantes nacionales más reconocidos y talentosos del país, con múltiples reconocimientos durante su carrera y una vigencia indiscutida.

“El público chileno está más exigente con los participantes que van a los programas de talentos y quiere que el jurado represente su opinión. Creo que puedo otorgar valor a mi trabajo desde la vereda del artista que ha pasado por distintos etapas y además como formador de muchos talentos que pasaron por mi academia, donde durante 23 años escuché a más de tres mil jóvenes . Desde ahí, quiero aportarles los participantes lo que siento que les va a contribuir como artistas”, afirmó el artista de 58 años.

Por otro lado, Amaya Forch es una destacada actriz de teatro, cine, televisión y profesora de canto. Ganadora del premio Caleuche en la categoría Mejor Actriz Protagónica en Series por su sólida interpretación de la cantante nacional Cecilia, en la producción Cecilia, la incomparable. Y como si fuera poco, ha logrado atraer con su imitación a Paloma San Basilio en diversas tarimas.

“Estoy muy contenta de volver a TVN como jurado de Mi nombre es y aportar desde mi experiencia y conocimiento para encontrar a los mejores imitadores de nuestro país. Irán apareciendo todas mis facetas según él o la participante que tenga en frente: podrán ver a la profe de canto, la actriz, la cantante, la imitadora... y también mis facetas más personales” ,comentó la exjurado de Rojo, fama contra fama.

Y por último tenemos al reconocido actor nacional Gonzalo Valenzuela, actor de cine, series y teatro, quien ha participado en producciones chilenas y trasandinas. A los estudios de TVN aterriza “El Manguera”, profesional con más de veinte años de carrera.

“Estoy sumamente agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. En un principio me dio nervio porque es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero además porque tienes frente a ti a personas para las cuales este momento puede ser muy importante en sus vidas y en sus carreras, lo que me fascina, me emociona y me toca una fibra muy personal. Yo sé lo que es querer cumplir un sueño y lo difícil que es, lo frustrante que es muchas veces, y también lo maravilloso que es cuando se cumple. Entonces voy a tener enfrente a mucha gente que está en ese camino y, desde la humildad y con mucha responsabilidad, quiero ser un aporte para ellos. No ser alguien que destruya, sino alguien que construya” , sentenció Gonzalo.

El programa de talentos trabaja en sus últimos detalles para su pronto debut en horario estelar. Gozó de una masivo casting con más de mil participantes y, conociendo ya al jurado, el espacio promete mostrar diversos talentos de imitadores del país.