“Siento como un regalo estas oportunidades”: Simón Pesutic se refiere a la intensidad de los personajes que ha interpretado este 2024 en Mega y Canal 13

Finalmente, durante el capítulo de este martes 27 de agosto, el fiel público de la teleserie nocturna de Canal 13, “Secretos de Familia”, supo que el asesino de Sara es Alfonsito, interpretado por el actor Simón Pesutic, confirmando así lo que muchos intuían hace algunos días.

PUBLICIDAD

De esta manera, Pesutic se ve enfrentado a su segundo personaje de alta intensidad este año, luego que se viera en pantalla su interpretación de Vicente en “Generación 98″ de Mega, motivo por el que conversó con Publimetro.cl sobre el desafío de hacer este tipo de papeles tan malos y llevados tan al extremo.

En ese sentido, lo primero que aclaró es que desde un principio supo que era el asesino de Sara, algo que le sirvió para crear el personaje de Alfonsito. “Era una teleserie que estaba escrita de principio a fin cuando se nos entregó este proyecto, que tengo que recalcar que fue hace tres años ya en Canal 13″, dijo el actor.

A lo anterior agregó que “cuando se me convocó para ese proyecto, que fue en pandemia, el 2021, lo supe desde el primer momento, digamos, porque la teleserie un poco se trataba de la intriga y del enigma de quién había asesinado a Sara y como estaba escrita entera, me lo comunicaron desde el primer momento, cosa que me pareció muy desafiante y muy entretenida de hacer, una tecla distinta que tocar. Y nada, un poco siempre lo supe y fue un agrado porque pude construir el arco del personaje”.

“Un regalo súper grande”

En tanto, al ser consultado sobre lo que significa para él interpretar estos personajes, Simón Pesutic indicó que lo toma como “un regalo súper grande”.

Simón Pesutic

“Lo siento como un regalo súper grande la oportunidad que se me dio en Generación 98, un personaje que le tengo mucho cariño a pesar de lo malo que terminó siendo, ese Vicente que de pronto como que aparecieron todos estos rasgos psicopáticos, muy propios también de una teleserie súper bien escrita”, señaló el actor.

A esto agregó que “agradezco mucho la oportunidad de derechos de personaje, que se destapó de un momento a otro y que fue un placer para mí hacer además con la Ignacia (Baeza) que es una gran partner así que no yo en ese sentido estoy muy agradecido y con respecto a lo mismo de interpretar este tipo de personajes, yo siento como un regalo esas oportunidades o más que como un regalo, las agradezco profundamente”.

PUBLICIDAD

Finalmente, al referirse a cómo prepara este tipo de personajes, donde la maldad es más psicopática, Pesutic señaló que es como “disfrazarse”.

“Creo que en este tipo de teclas que están tan alejadas de lo que uno podría llegar a hacer o de la manera de ser de uno o de comportarse creo que hay una cosa súper entretenida y lúdica que tiene que ver con jugar jugar efectivamente, hacer alguien que uno jamás sería y desde lugar yo he encarado esos dos personajes, tanto Vicente como Alfonsito, desde un lugar súper alejado. Entonces es como efectivamente disfrazarse. Y eso me ha parecido súper atractivo y súper entretenido”, puntualizó.