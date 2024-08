“Yo sí me quiero ir de regreso a mi casa”: Participante de Gran Hermano anunció su renuncia tras el segundo ingreso por la actividad del “congelado”

Lejos de la polémica, en la casa de Gran Hermano los participantes recibieron el segundo ingreso de una persona del exterior –pero el primero durante la transmisión en vivo– gracias a la actividad del ya conocido “congelado”. En esta ocasión, el debut en directo de esta dinámica la hizo la esposa de Iván Cabrera, Tiffany Magrini.

Esta instancia, que se realiza en varias versiones por el mundo, ya se había realizado en hartas ocasiones durante la edición chilena 2023, y en Argentina se instauró en la última temporada 2024.

Por si no conoces de qué se trata esta actividad, consiste en que un exparticipante de la casa, familiar o amigo de alguno de los integrantes, arribe a la casa-estudio ubicada en la capital del país del tango. No obstante, los jugadores no pueden moverse ni hablar; está absolutamente prohibido, de lo contrario, sufrirán alguna sanción por parte de Gran Hermano.

Cabe destacar que durante la tarde del martes 27 de agosto, la casa tuvo una “marcha blanca” de esta dinámica y lo ensayaron con un ingreso real; fue nada más y nada menos que la penúltima jugadora eliminada: Carlyn Romero.

Frente a esta entrada de la influencer venezolana, los participantes quedaron plop, puesto que la exparticipante tuvo palabras para la mayoría de jugadores . “Las competencias son tu fuerte, pero a mí jamás me ganaste ni me vas a ganar”, le dijo a Chama. A Miguel lo cuestionó : “Mujer que tocas, mujer que se va de la casa”. A la participante brasileña le aclaró que Chama continúa en el encierro sólo porque está en el grupo de Michelle. “¿Cuándo vas a admitir que te encanta Michelle? Ya es hora”, le señaló Romero a Pedro. Con Linda y Camila Power –que fueron de sus más cercanas– las abrazó cariñosamente y les dedicó sanas palabras. A Iñigo y a Felipe también los saludó con euforia. A Patricio le soltó un “De allá pa’ acá”, puesto que harto lo han cuestionado por intentar quedar bien con todos. A Waldo y Yuhui les dijo que lo están haciendo súper bien, y a Iván Cabrera le confesó que le dejó el voto legado, porque nunca creyó en cómo era Carlyn.

Y en esta ocasión, que fue el primer ingreso en vivo, fue la pareja de Iván Cabrera, Titi Magrini, quien fue directamente hacia él y le dedicó las siguientes palabras: “Qué emoción estar acá. No te muevas... Mi amorcito, te amo mucho. Estás increíble. Los niños te aman, te están apoyando, quieren que ganes. Quiero que estés tranquilo porque ellos están bien. Te extrañamos un mundo . Quiero que estés bien, está todo bien, ¿ya?”.

Además, saludó a su amigo Patricio y le dio los saludos de su familia. Y como si fuera poco, tuvo tiempo de encarar a Camila Power con tajantes palabras: “No me podía ir sin decirte, a tu cara, que me caes pésimo... Que lo único que quiero es que salgas a placa y te vayas”.