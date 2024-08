Álvaro Rudolphy y el remake de ‘Amores de Mercado’: “No es una teleserie fácil de hacer”

El actor quien interpretó a los inolvidables gemelos Pelluco y Rodolfo en la teleserie más vista de la historia, Álvaro Rudolphy conversó con “Reyes del Drama” sobre el remake que está preparando Mega de ‘Amores de Mercado’.

“Me parece fantástico. Encuentro que es lo que se está haciendo, no solo aquí, en el cine también. Está dentro de la tendencia. Me parece bien, espero que funcione. Le deseo lo mejor a mis colegas actores, la verdad. No es una teleserie fácil de hacer, sobretodo la comedia. Nosotros improvisamos harto, inventamos harto, sobretodo cuando teníamos escenas con Claudio Arredondo. Jugábamos, inventábamos, improvisamos. Eso no estaba en el guión original. Tienen un elenco bueno, un elenco potente, así que no tendría porqué no irles bien así que les deseo lo mejor, de verdad”, comenta.

El actor quien por estos días se encuentra 100% abocado al teatro con su obra “El guionista del presidente” en el Mori Vitacura le envió un consejo al actor Pedro Campos, quien interpretará a Pelluco y Rodolfo en la nueva versión: “Jugar sin mirarse, desparpajadamente. Soltar, soltar y dejar que el niño de uno salga a jugar”, manifiesta.

A Mega, Campos señaló que “es un tremendo honor y una oportunidad súper bonita para hacer un nuevo Pelluco”, donde por primera vez tendrá un protagónico, algo que lo tiene emocionado, y que a la vez tendrá el desafío de hacer dos papeles.

Marcela Espinoza: “A mí parecer no es necesario, no sé cual es el sentido”

La actriz que dio vida a la joven Cony Valdés en ‘Amores de Mercado’ ha estado apartada de la televisión durante algunos años y que actualmente, está completamente enfocada en preparar su papel en la obra La Remolienda, que se presentará el 6 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes, cse mostró algo en contra de estos remakes.

“Encuentro que, a mi parecer, no es necesario. Las cosas se hacen y está bien y fue un éxito y bonito, y que venga lo nuevo, no sé. Por una condición humana siempre hay un nivel de comparación un poco tóxico. No es una comparación positiva y lamentable que sea así, pero es la realidad. Espero que funcione bien, pero lo dudo. Es complejo, no sé cual es el sentido de repetir algo que ya está hecho y que funcionó perfecto. Creo que hay que hacer cosas nuevas”, señaló.