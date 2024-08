Angelina Jolie le tiró todas las flores a cineasta chileno Pablo Larraín: “Te exige de la forma más maravillosa que te tomes el trabajo en serio”

Todas las flores le tiró la actriz estadounidense Angelina Jolie al director de cine chileno Pablo Larraín, con quien se encuentra en el Festival de Cine de Venecia, promocionando la biopic sobre la cantante de ópera Maria Callas.

PUBLICIDAD

Fue en ese contexto, luego de la primera proyección de la película que protagoniza, donde en la conferencia de prensa fue consultada sobre su experiencia trabajando con Larraín, instante en el que Angelina Jolie no escatimó halagos para el chileno y su forma de dirigirla.

“Todos aquí saben que me puse terriblemente nerviosa (...) Pasé casi siete meses ensayando. Porque, cuando trabajas con Pablo, no puedes hacer nada a medias. Te exige de la forma más maravillosa que te tomes el trabajo en serio, y aprendas y ensayes”, reconoció la actriz

Su experiencia al cantar

En la oportunidad, Angelina Jolie también recordó el temor que sintió al cantar frente a los extras del filme, agregando que era primera vez que lo hacía, ya que ni siquiera había participado antes en karaokes con amigos o familiares.

“Estaban mis hijos ahí. Tuvieron que cerrar la puerta para asegurarse de que no entrara ninguna otra persona. Yo tiritaba. Pablo me hizo empezar (a cantar) en una habitación pequeña y terminar en el Teatro alla Scala”, contó la actriz.

En tanto, al ser consultada sobre las posibilidades de que tanto la película, como su interpretación de Maria Callas pueda ser considerada para los Oscar -tal como ocurrió con las protagonistas de otras películas realizadas por Pablo Larraín- Angelina Jolie señaló que la vara para ella será la opinión de los fans de la cantante de ópera.

“Para mí, la vara que me va a permitir saber si lo hice lo suficientemente bien son los fans de Maria Callas y los amantes de la ópera. Y mi miedo es el defraudarlos. Por supuesto que, si en todas las demás cosas y en mi propia industria hay una respuesta al trabajo que hice, voy a estar muy agradecida”, señaló.

“Pero, de corazón, es para no decepcionar a la gente que la ama y para la que ella (Maria Callas) significa mucho, así como su legado, que me tomé en serio el interpretarla. No quería perjudicar a esta mujer”, puntualizó la actriz.