“Estamos pololeando”: Paula Pavic confirmó romance con expareja de Peka Parra y reveló reacción de Marcelo Ríos

Tras su quiebre matrimonial con Marcelo Ríos y pasar un buen tiempo sin pareja, enfocada en sus proyectos de desarrollo personal, Paula Pavic gritó a los cuatro vientos que está nuevamente en pareja.

Fue el 8 de agosto a las 20 horas (8 del 8 a las 8) cuando la expareja de la actriz Peka Parra, Cristian Sales le pidió pololeo, tras una amistad de larga data que construyeron vía Instagram, la cual dio paso a que se conocieran personalmente y fluyera la energía del amor.

Así lo contó la coach motivacional al medio LUN, revelando también cómo fue la reacción de su exmarido cuando le contó la buena nueva.

“(Le conté) antes de ayer, porque como tienen amigos en común no quería que se enterara por otro lado, así que le conté. Me tiro en broma lo del pololeo por internet”, dijo risueña.

A lo que hace alusión, es debido a la distancia de siete mil kilómetros que los separa, puesto que él vive en Chile y ella en Estados Unidos. Pero, para ellos, eso no es un impedimento.

“Estamos en una edad donde estar a un metro de distancia no hace ninguna diferencia de estar a 7.000 kilómetros. Es una relación mucho más madura al punto que no tenemos nada que ocultar. No tenemos por qué escondernos de nada, estamos súper contentos, super tranquilos”, confesó.

Paula Pavic, Cristian Sales, Instagram

Paula Pavic y su nuevo amor

Según contó Pavic todo comenzó como una amistad online, intercambiando información sobre sus proyectos personales. Hasta que él viajó hasta Miami, donde la conversación pasó del mundo virtual a conversar hasta altas horas de la madrugada en un restaurant.

“Estoy viviendo una película que es la recopilación de todas esas películas de amor y yo soy la protagonista en este minuto. Estoy viviendo mi propia película de amor. Es mi versión en hombre. Yo quería alguien como yo al frente, me refiero como a lo power que soy, y él es mucho más power. Me gustó que no le intimida mi manera de ser y que con él yo puedo bajar mi energía masculina que es algo que deberíamos hacer y el hombre asumir su rol. Llevo años siendo la que está pendiente de todo y ahora puedo entregarle la batuta por fin a alguien, a un compañero”, destacó.

Eso sí, reconoció que hasta el momento no se han besado, pero en septiembre tendrán el esperado encuentro.

“En septiembre viene para acá y estoy como cuando te subes a una montaña rusa, viste cuando te sube todo por la guata, así ando. Las 10 veces que hablamos en el día siento lo mismo”, contó como toda una enamorada.