Ex conejita Playboy y concejala: Revelan quién es la nueva conquista del futbolista Mauricio Isla

Fue en el programa Que te lo digo donde revelaron quién sería la nueva pareja del futbolista Mauricio Isla, quien fue visto junto a su nueva pretendiente a la salida de los estudios de Onfayer, la plataforma de contenidos para adultos.

Se trata de nada menos que de la exconejita Playboy, la modelo Alejandra Díaz, quien en la actualidad se dedica a la venta de videos.

De hecho, fue en ese lugar donde el periodista Sergio Rojas aseguró verlos juntos, cuando el jugador pasó a buscarla en su llamativo vehículo naranjo.

Al respecto, Díaz fue consultada por el programa, revelando que el hombre que quiere estar con ella debe aceptarla con su trabajo, el cual realiza desde hace un tiempo. .

“El hombre que quiera estar conmigo me tiene que apoyar. Esto para mí no es nuevo, hace rato que estoy trabajando en la plataforma”, dijo Díaz.

¿Quién es Ale Díaz?

Su carrera de modelo no ha estado exenta de polémicas. El año 2015 fue detenida, acusada de robar en un supermercado.

Años antes, el 2012 incursionó en la política y se postuló como alcaldesa de la comuna de San Bernando, resultando electa como concejala.

Titulada de parvulario, también trabajó como modelo en el programa del Canal del Fútbol, Show de Goles junto a Mónica Jiménez.

“Mi ventaja es que no hago escándalos para sobresalir ni hacerme más conocida en televisión, no me involucro en cahuines de futbolistas, peleas, etc., cosas que solo te hacen quedar como una mujer tonta, sin aptitudes, que no resalta por su trabajo u otras cualidades. A mi más bien me interesa que me conozcan por mi trabajo de modelo y Show Woman”, dijo en aquella oportunidad la exchica Playboy, quien el 2009 salió en la portada de la revista en Argentina.

Además, trabajó en Morandé con compañía y en la revista de Ernesto Belloni.