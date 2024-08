¿Hubo amenaza con cuchillo?: La esperada pelea entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz que generó polémica dentro de la casa de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se transmitió la esperada pelea entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz, en donde supuestamente la chilena habría amenazado con un cuchillo a la española.

La tensión entre ambas se generó varias horas antes, cuando la rubia y Facundo tuvieron una noche de pasión demasiado bulliciosa, que los hizo despertar. Por su parte, La Fiera intervino haciéndolos callar.

“Es una falta de respeto. Como nadie lo dice, sorry, yo les dije, porque ya me aburría. Para mí no es gracioso, eso no se hace. Así que apenas llegue a la mesa y esté todo servido, va a ser la primera pelea”, sostuvo “La Fiera”.

Posteriormente pasó un parapente motorizado con un mensaje para Oriana, ésta le agradeció a sus fans gritando “¡Gracias!”. Como no paraba de gritar, Amanda le encargó a Pamela, su señora respectivamente, que la silenciara. Sin embargo, la española estuvo lejos de terminar el show y le siguió hablando fuerte en la cara a Pamela, y ésta le dijo “De nada” en el mismo tono.

Mientras Oriana se burlaba refugiándose tras Facundo y diciendo “¡Qué monstruo! ¡Ahora le tengo miedo!”, Amanda encaró a Pamela por su manera de enfrentar a su rival.

“Yo hace 12 años era como ella, gritona y maleducada, pero siento que evolucioné”, le explicó Pamela a la institutriz, aclarando que tuvo que ponerse al nivel de la española “porque es la única forma de entenderse con ella”.

Primer round

Ahora, el climax de este capítulo se dio mientras los señores y señoras comentaban en la mesa las faltas de respeto de los sirvientes cuando sacan comida sin permiso, volvió a salir a la luz el tema de los ruidos nocturnos de Facundo con Oriana. Faloon se quejó con el argentino, tratando eso de “una falta de respeto”.

Pamela entonces intervino y se trenzó en una discusión con Facundo. “A mí no me educaron así, en una casa vas a respetar a los demás. Es una cosa de decencia, y si no te gusta, para la otra voy a subir y te voy a hacer gritar yo”, le advirtió.

El argentino intentó bromear con Díaz ofreciéndole unirse en un “trío” con Oriana, ella se enfadó. “Yo no hablo por hablar, te hablo en serio. Conmigo no te metas porque tengo muchas cosas que hablar”, lo amenazó enfadada “La Fiera”, y salió a la mesa de los Sirvientes.

Oriana, quien dormía, escuchó la discusión y fue a la mesa para ver qué pasaba. “Sonó a despecho”, comentó la española, y Pamela, quien la oyó desde afuera, contestó para sí: “¿Despechada? Ella se come mis babas. No me voy a pelear por ese pelmazo”.

Faloon se quejó entonces con Oriana por los ruidos. “Es como asquerosito, un poquito ordinario”, le dijo, pero Oriana contestó diciendo que va a hacer lo que quiera donde quiera. “Lo voy a hacer todos los días. Tenéis dos opciones, o se ponen los dedos en los oídos o salen a dar un paseo”, advirtió.

El gran momento

Pamela regresó entonces y encaró a Oriana: “Hazlo de nuevo y vas a ver que vas a gritar más fuerte. Eres una chihuahua”, le dijo, mientras Oriana seguía burlándose de las palabras de sus compañeras.

“¡Hashtag disfrutona! ¡Que me lleven a la cárcel y después al infierno!”, continuó gritando la española ya fuera de la casona, y siguió a Pamela para continuar gritándole.

En un momento, “La Fiera” se puso de pie perdiendo totalmente la paciencia y se puso delante de Oriana para hacerla retroceder mientras la empujaba.

“¿Por qué me empujas? Deja de empujarme ¿Qué haces? No me des de barrigazos que me vas a desaparecer”, le reclamó Oriana, y se burló de Pamela haciéndole ruidos de fiera.

Cuando Pamela contestó riéndose, Oriana regresó y volvió a gritar “¡Gracias!” incesantemente. En tanto, Díaz comenzó a decir: “¿Por qué no le hice caso a mi mamita? ¿Por qué no estudié?”, se lamentó Pamela.

Oriana fue a gritarle a la mesa, y luego en su cara provocando la furia de la chilena, quien nuevamente se puso de pie y se enfrentó cara a cara a la española.

En ese momento, Pamela sí tenía cuchillo en sus manos, el cual fue arrebato de sus manos por Pangal Andrade puesto que lo levantó cuando Oriana se acercó a la mesa.

Tras el desagradable incidente, Pamela habló con sus compañeros. “Quiero pedir disculpas, pero como le gusta el h…, tenía que ponerme a su nivel para que no lo haga más”, les dijo, intentando justificar su actuar.