Jordi Castell entregó detalles sobre su nueva “situación romántica”: el fotógrafo reflexionó sobre su vida amorosa pasada

El fotógrafo Jordi Castell se encuentra disfrutando del fervor del nuevo amor, y habló sobre el naciente romance en el que se encuentra durante su última aparición de “Tal Cual”, el cual lo calificó como “una situación”, lo que es más liviano que un compromiso amoroso.

Al explicar la diferencia entre lo que es una “situación” y una relación, el panelista señaló que “cuando no hay prisa y no hay ansiedad, las cosas son muchos más orgánicas. Cuando dos personas se gustan hay que poner a prueba muchas cosas para que no se contaminen los lenguajes y las conversaciones, cuando hablo del lenguaje me refiero al sexo, las distancias, el respeto por la individualidad”.

Esto despertó una reflexión sobre su vida amorosa, y aprovechó la ocasión para pedirle disculpas a sus exparejas. “Aquí me retracto, y le pido perdón a todos mis exs, yo he sido muy enamoradizo e inmaduro que de repente quiero formalizar o apurar los procesos. Creo que las situaciones en donde estás saliendo con alguien que te gusta, es mucho más sano porque no hay presión de ningún tipo ni obligaciones”, comentó.

Jordi Castell Captura: Tal Cual de TV+

La nueva “situación romántica” de Jordi Castell

A pesar de esta explicación, la animadora Raquel Argandoña le cuestionó por qué no lo invitó a la despedida de soltero que asistirá en Perú. A lo que Jordi explicó que era muy pronto para involucrarlo en su mundo, y que tampoco iba en plan de conquista al país vecino. “No voy en el plan de estar haciendo patria, ‘al abordaje muchachos’. Estoy siendo muy bien atendido acá”, explicó.

“Si es que lo invito, lo invito al sur con los perros, él tiene una perra que se lleva regio con mis animales. Me invitó a Valparaíso el fin de semana, súper romántico. Nos fuimos a un hotel muy agradable, pero fue súper rico”, contó el fotógrafo.

Él recalcó que este vínculo que está construyendo está lejos de la prisa y las obligaciones, en donde el otro hombre es igual de independiente que él y no tiene que darle explicaciones a dónde va o con quién se juntó.

Posteriormente, Jordi Castell habló sobre su nivel de interés en la persona que está viendo, a quien conoce desde hace dos años, pero están mirándose con otros ojos ahora. “Si esta situación me interesa, no quiero cargarle presión (...) Ninguno de los dos está pensando en una relación porque las cosas se van dando solas”, confesó.