“Me siento complicada porque se enrolla toda la vida con este tema de no poder caminar”: Catalina Telias tras sufrir fractura en ‘Ahora Caigo’

El martes recién pasado en el ensayo del programa de TVN ‘Ahora Caigo’, una de las participantes se fracturó al caer del pozo de 2 metros y medio. Hablamos de Catalina Telias, quien debió ser operada de urgencia.

TVN informó mediante un comunicado, que el accidente ocurrió durante el ensayo del programa. “El canal activó el protocolo para estos casos y la derivó al centro de salud más cercano, donde la atendieron de inmediato, con los más altos estándares”, precisó el escrito.

“Estuvimos con ella presencialmente en la clínica, estamos al tanto de su evolución médica y en comunicación permanente con sus cercanos”, añadieron.

“Deseamos para ella una pronta recuperación y como le hemos comunicado a ella”, terminó el comunicado.

¿Qué dijo Telias?

La cantante conversó con Página 7, “y afirmó que “nadie se lo explica, porque nunca le había pasado nada a nadie, soy la única, pero los accidentes ocurren”.

“Estoy todavía hospitalizada, mañana (viernes) recién me voy para la casa (...) Me siento complicada porque se enrolla toda la vida con este tema de no poder caminar, ya que serán varios meses”, indicó.

“La fractura que tuve fue expuesta de tibia y peroné a nivel de tobillo de mi pierna izquierda”, contó.

Y ahora viene el período de recuperación, el cual será complicado, porque al menos serán entre cinco a seis meses, y no podrá trabajar.

“El proceso de recuperación será alrededor de 5 meses, mi problema es que vivo en el cuarto piso de un edificio y no hay ascensor (…) no sé cómo vamos a hacerlo, tengo solo a mi mamá, ella está en un hogar, no me puede apoyar, yo tengo que ayudarla”, puntualizó.

“Tengo un hijo que trabaja mucho, claro que me va a cooperar, pero en el fondo el médico no quiere que me quede sola, pero no tengo de otra, pues vivo sola, confesó.