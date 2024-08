“No sé si voy a seguir en el programa”: José Antonio Neme revela “críptico” mensaje de Mega pidiéndole que retorne a Chile

El periodista José Antonio Neme compartió una sorpresiva noticia en su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores, puesto que habló de una posible desvinculación del matinal Mucho Gusto o incluso del canal. Información que entregó a través de un video.

“Estoy un poco angustiado. Yo se supone que tenía más días de vacaciones, de hecho iba a viajar, pero me llegó un mensaje muy críptico del canal como que tengo que volver a Chile lo antes posible. Como que van a pasar cosas, se van a comunicar cosas el día lunes. Me imagino que a nivel ejecutivo, o al equipo del matinal”, reveló desde México.

Tras esto indicó que “yo no sé si vienen cambios, si voy a seguir en el programa o no. O a lo mejor se va incorporar un nuevo conductor o una conductora, y la verdad que he estado preguntando pero está todo muy hermético y estoy medio urgido”, señaló.

Neme borró video anunciando cambios en Mega

De igual forma dijo que prefiere ver el vaso medio lleno y su regreso anticipado le permitirá reencontrarse con sus queridas mascotas, pero aún así está preocupado ante lo que pueda ocurrir.

“El lunes va a pasar algo que ojalá no sea malo. Dicen que va a ser una bomba en el matinal. No sé si eso implica movimiento de equipos, desvinculación de personas, recontratación de personas. Pero espero que yo esté en el matinal o no, esté en el canal o no, me sigan apoyando a través de mis canales propios en mis redes sociales. Y el lunes veremos”, se despidió.

Finalmente, después en un segundo video aclaró que no tendría que ver con un despido, pero sí que habrá un cambio importante que se comunicará el lunes. ¿Tendrá que ver con los animadores del Festival de Viña del Mar 2025?