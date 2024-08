¿Se hundió el kayak?: Michelle Carvalho y Pedro Astorga protagonizaron tensa conversación en “Gran Hermano”

Michelle Carvalho y Pedro Astorga protagonizaron un nuevo momento dentro de la casa de “Gran Hermano”, sin embargo, no fue un tierno.

En esa ocasión los jugadores tuvieron una tensa conversación debido a que el jugador debe salvar a una participante de la placa debido a su rol como líder de la semana.

Cabe recordar que los nominados, hasta el momento, son: Camila Power (10), Camila Andrade (6), Íñigo López (6), Angélica Sepúlveda (5) y Felipe Thompson (5).

En este contexto, es donde Michelle le dijo a Pedro no quería que salvara a Power, puesto que ella ha hecho un llamado para que sea la próxima eliminada.

“No sé qué tú sientes por ella, no sé que tipo de relación tienes tú con los chiso, no sé si te pasó por la cabeza o no (...) Te quería hacer saber, he intentado dos semanas de meterla en la placa. Que quiero mucho que se vaya, me cae muy mal, hace mi convivencia desagradable... Eso, quería que supieras lo que me pasa a mí”, partió señalando la brasileña.

“No la quiero, quiero que se vaya. Me hace la estadía una mierda. Si no estuviera quizás me vería más neutra”, expuso, asegurando que sería una “traición” que la salvara.

La respuesta de Astorga

Por su parte, Pedro le aclaró: “Si yo decidiera o pensara en salvar a alguien o no, tengo mis razones, y mis razones son más importantes que las tuyas (...) Siento que al decirme esas cosas, de esa forma, puede ser un poco injusto con las cosas que yo siento, es mala onda conmigo”, argumentó.

“Quería tú supieras lo que me pasa a mí. Estamos en un reality, es show, y obvio yo vivo la experiencia y estoy luchando para que se vaya hace dos meses y eso es parte de mi juego”, le comentó Michelle, asegurando que le dolería si es que en el algún momento se le pasara por la cabeza salvar a esa persona sabiendo lo que siente por ella.

“Viniendo de ti me molestaría mucho, puedes escoger a cualquier otra persona, me da igual, aquí mi amigo eres tú”, expresó, sacándole en cara su vínculo de más de 12 años.

Pedro nuevamente sostuvo que su criterio es diferente al momento de tomar esa determinación; “Para ti es más show, para mí, se me hace muy difícil hacer el show. Yo no hago show, las decisiones las tomo muy en serio, salvar a uno es una responsabilidad que no me gusta, porque yo pienso en las personas, me quedo con eso. Mi decisión va por eso, pensando en todo”, expuso, añadiendo que “no le gusta” este poder.

“Está bien que me lo digas, pero decirme que será una traición es injusto. El punto es no empezar a cobrarme sentimientos o decir que puedo tener consecuencias porque eso está de más, es bien injusto”, le dijo Astorga a la brasileña.

“Yo sí pienso en ti, en lo que te pasa, alguna vez también me gustaría que tú lo pensaras respecto a mí. Yo trato de entenderte, quizás podrías hacer lo mismo. En otras palabras, me estás amenazando, una cosa es decir lo que sientes y otra decirme las consecuencias que va a tener una decisión distinta a la que tú me estás diciendo”, sentenció.